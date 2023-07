LOM PRED ALEKSANDRIN DOLAZAK U BEOGRAD: Oglasio se Filip Car “Čujem, spominje me opet…!”

Maja Marinković je sinoć, tokom gostovanja na televiziji Pink, u emisiji “Narod pita”, hitno napustila studio, zbog navodne svađe sa svojim sadašnjim dečkom Bilalom Brajlovićem.

Nakon što je ona napustila studio, na njeno mjesto je došao Radomir Marinković Taki, koji je umjesto nje komentarisao Zadrugu te se dotakao i Filipa Cara.

Maja se javno izvinila televitiji Pink i ogradila se od izjave njenog dečka Bilala, kada je na svom Instagram profilu javno udario na produkciju i televiziju Pink..

Međutim Majin otac je komentarisao da je njeno ponašanje nedopustivo prema Pinku, ali i žestoko opleo po Filipu Caru.

Sada se Car oglasio na Instagram storiju:

– Čujem, spominje me opet Taki! Ja ga molim da me više ne spominje, jer ipak smo nekad bili dobri, a evo i dokaza kad smo se družili – napisao je Car i objavio video momka zaostalog u razvoju aludirajući da je to Majin otac.

Podsjetimo, večeras u emisiji “Narod pita” na televiziji Pink, gost će biti Filipova vjerenica, Aleksandra Nikolić i Sanja Grujić.

– Nije on pobjegao, on je pokazao lice koje ima kada treba da dođe u lični odnos sa nekim koga je spominjao sve vrijeme u lošem kontekstu, vrijeđao i klevetao. U ovom momentu je u jeku borba protiv nasilja i moja emisija koju sam vodio je zaustavljena jer je neko rekao da moja emisija djecu navodi na loše. Ja sam čist primjer koji u javnosti stalno ponavlja, ne nasilje, ne kriminal, već obrazovanje, škola, sport. Filip Car ne smije da me pogleda u oči jer nije hrabar čovjek i pi**ica je, koja se krije iza rodbine, nisam htio da se obračunavam sa njim već sam samo htio da stanem ispred njega da mi kaže sve što je rekao u “Zadruzi” u jednoj svađi sa Majom, gdje je stalno ponavljao da mu ja p.k.

– On je u Srbiji nepozvani gost, jer ja kada odem u Hrvatsku ili bilo gdje trudim se gdje sam da iskažem poštovanje. Nikada nisam nikoga na nacionalnoj osnovi vrijeđao, već sam ljude gledao da li su dobri ili loši. Hoću da klekne na koljena i izvini se za sve laži i klevete, ja ću mu pružiti ruku, pljunuti ga i više ga neću smarati, inače će me uvijek imati za vratom. Hoću da mu kažem u lice da je govno, smrad i indijanac, da je bjednik, da me nikada nije oblačio – rekao je bijesno Kristijan, piše Srbija Danas.

