ISPLIVAO ŠOK SNIMAK KARIĆA KAKO PLAČE I PRIJETI – Nataša Šavija objavila video Stefana bijesnog u suzama

Starleta i bivša rijaliti učesnica “Parova” Nataša Šavija optužila je Stefana Karića za navodno prebijanje, zbog čega je Stefan bio u pritvoru u trajanju od 30 dana, nakon čega je pušten.

Nataša Šavija i Stefan ušli su u rat na Instagramu, pa su počeli da objavljuju prepiske i slike.

Sada je Nataša objavila snimljen “lajv” koji je Karić držao dok je bio u Budvi, a po komentarima reklo bi se da je vrijeme ove objave bilo nakon što je izašao iz Zadruge.

– Pa ja sam morala i ovo, osim glasa, prepoznat ćete ga po glavi kao okrugli sto ,jbg rumenilo se ne vidi, mrak je – napisala je ona u opisu vide.

– Zabole me k*rac i za Zadrugu i za bilo šta, j*baću vam mamu i p*čku smrdljivu! J*baću vam mamu mrtvu u koske, eto! Svima ću j*bati mamu, ko god da je protiv mene. Dođite, evo me u Budvi, ko god da treba neka dođe, j*baću vam mamu mrtvu u p*čku! – urlao je on, piše Srbija danas.

