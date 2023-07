“DRUŽILA SE SA ZVEZDANOVOM ŽENOM, A ONDA GA JE RAZVELA!” Raskrinkan Ćurčićkin tajni plan – pale ozbiljne optužbe

Dušica Jakovljević je u emisiji “Narod pita” ugostila Lazara Čolića Zolu i Bojana Simića. Tokom emisije bivši zadrugari su imali prilike da pogledaju video prilog o tome kako je izgledalo kada je Bojanova bivša suppruga, Ivana Šašić, nastupala u rijalitiju na jednoj žurki, a zatim su prokomentarisali ovu situaciju.

– Kakve su emocije kad se sjetiš susreta sa Ivanom Šašić? – upitala je Dušica Jakovljević.

– Njemu dobro nije bilo, drhtao mu je glas i puls mu je radio. Osoba koja je išla sa mnom (Miljana), isto mi je rekla: “Ne mogu da vjerujem da mu ovako nije dobro”, mislim da mu je ta noć pomogla da izbije – govorio je Zola.

– Razveli smo se ima godinu dana, ne živimo dvije godine zajedno. Ja sam nju vidio kad je pjevala i to je bilo to. Ugasile su se emocije. Ja sam bio u “Zadruzi” dobio sam zabranu prilaska, to je glupost. Emocije su se ugasile – rekao je Boki.

Potom se uključila jedna gledateljka uživo u program.

– Zola, šteta što nisi završio onaj film. Ja sam se baš nadala i čekala – govorila je gledateljka.

– Meni je baš žao, ja sam se baš posvetio tom projektu, do 11 ujutru sam pisao scenario i vjerovao da ću to da uradim dobro, ali su nas onda posle oni zeznuli – pričao je Čolić.

– Miljana je od mladosti takva, ne možeš ti da je promijeniš. Ti si pokušavao, Zola, ali ne možeš kad ne ide. Ja bih da komentarišem Anu. Ona je ušla da vrati Zvezdana, kao, a ustvari je željela da dobije prvo mjesto kao povrijeđena žena. Ne možemo da znamo da li je maltretirana, nismo bili sa njima, ali željela je da dobije prvo mjesto. To je bio njen cilj. Zvezdan je pričao, kako se ona družila sa njegovom ženom, a onda ga je razvela. Sad koliko sam čula ona se poznavala i sa ovom Acinom, pa evo šta je i njemu uradila. Ona je išla samo na to da osvoji prvo mjesto i zezne ga, mislim da je to bilo u pitanju. Ona je njega varala dok je on bio u zatvoru – dodala je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

