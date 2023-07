TAJNO SE SASTALI U VIKENDICI U SMEDEREVU?! Ana i Zvezdan sklopili dogovor: “Plakali su, ona je obećala da…”

Dosta se polemisalo o odnosu Zvezdan Slavnića i Ane Ćurčić tokom boravka u rijaliti programu “Zadruga”. Mnogi su nagađali da je prevara sa Anđelom Đuričić dio njihovog dogovora i da će se Ana i Zvezdan pomiriti. Međutim, oboje su po izlasku iz rijalitija demantovali ove navode.

Zadrugarima je bilo čudno što je Ana s jedne strane pričala da ju je Zvezdan fizički maltetirao, a s druge strane mu je brisala suze i smirivala ga u najtežim momentima.

Ćurčićeva je nakon napuštanja velelepnog imanja u Šimanovcima podnela tužbu protiv Slavnića i rešila je da pravdu traži na sudu. Ana je u razgovoru sa novinarkom portala Srbija Danas, Ivanom Stojanović, u emisiji “Na vezi sa Ivanom” otkrila da ne planira da odustane od tužbe, ali da ne može previše da otkriva o čemu je razgovarala sa advokatom i šta se trenutno dešava sa slučajem.

Međutim, u domaćim medijima se pojavila vest da je Ana navodno ipak odustala od tužbe i da se navodno tajno sastala sa Zvezdanom. Ovaj susret se navodno desio u jednoj vikendici kod Smedereva, a ona je ovu informaciju sakrila i od svog sadašnjeg dečka Ace Bulića.

– Niko od njihovih najbližih ne zna da su se čuli, a kamoli da su se vidjeli. Zvezdan je nazvao Anu, razgovor je u početku bio pun tenzije, ali su kako je vrijeme teklo spuštali loptu. Dogovorili su se da se vide i to van Beograda, kako ih niko ne bi video i saznao za njihov plan. Ani nije bilo svejedno, pa je obavijestila jednu drugaricu o tome gdje ide. Svako je svojim kolima otišao u vikendicu Zvezdanovog druga blizu Smedereva. Bilo je napeto, ali su se odmah dogovorili da razgovaraju civilizovano i da riješe sve probleme. Pričali su o svemu, čak su i plakali. Koliko znam, Ana je obećala Zvezdanu da ga neće tužiti i da je tužbu najavila iz revolta. Htjela je da ga zaplaši da je više ne pominje. Provlačili su taj neki novac koji Zvezdan duguje Ani i on joj je obećao da će joj te pare vratiti, da sada nije u situaciji, ali da čeka neki projekat i da će joj do dinara sve dati. Pružili su ruku jedno drugom, dali obećanje da se više neće prozivati i da će svako da vodi svoj život – priča izvor za “Star”.

– Ani je mnogo značilo što je nakon svega mogla da sjedne sa Zvezdanom i na lijep način riješi sve. Pao joj je veliki teret sa srca, rekla je da mu je oprostila sve, ne zbog njega, nego zbog sebe. Više uopšte neće da pominju jedno drugo ni u lepom, ni u lošem kontekstu. Žele oboje da imaju mir poslije svih turbulencija – završava izvor.

