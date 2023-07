Luna je ostavljena na najbezobrazniji način! Poslije 6 godina od “Zadruge 1” Lepi Mića otvorio dušu, stiglo pokajanje!

U toku emisije “Narod pita”, Darko Tanasijević je ugostio Lepog Miću i Marka Stefanovića. Voditelj je pročitao nekoliko objava sa društvene mreže Tviter, pa se sa Mićom dotakao Lune Đogani i njenog učešća.

-Mićo, da li misliš da si bio grub prema Luni kad vidiš ove manipulatore poput Ane Ćurčić? – glasio je tvit.

-Luni želim svu sreću. Ja sam se ljutio jer vrijeđa Kiju, Slobu sam zvao balvanom. Bio sam u svađi sa Slobom, Kijom i Lunom. Ja nisam neko ko navija, ali branim iste stavove. Sa Lunom sam se svađao zbog toga, ali sam uvijek govorio da je ona javno rekla i borila se za to, a ona je ostavljena na najbezobrazniji način – rekao je on.

-Kad bi sad uporedio Lunu i njeno prizanje, njen način i žar i postupke Anđele Đuričić, kako bi to izvagao? Koja je bila bolja, moralnija, pametija? – upitao je Darko.

-Pričat ću o iskrenosti, Luna nije moralisala, a Anđela je moralisala. Luna je rekla odmah, meni je rekla odmah da to gori, peti ili šesti dan. Ja sam nju samo osuđivao što je vrijeđala Kiju. Anđela kad je ušla napala je Karića što joj se udvarao, pa onda napraviš to sa Zvezdanom. Ja sam to podržao jer sam shvatio šta se desilo u kecu, zato sa joj govorio da ne vrijeđa Anu Ćurčić. Anđela je shvatila da je uradila lošu stvari i nije imala m*da da nosi, Luna je to znala da nosi. Luna je bila iskrena do kraja, a ova sve na pola – pričao je Lepi Mića.

-Kad si posljednji put vidio Lunu? – pitao je Darko Tanasijević.

-Sreli smo se kod Sanje Marinković, uvijek je pozdravim. Luna je vidjela da sam ja prema njenoj majci bio dobar, prema njenom bratu i ocu, nisam imao ništa lično protiv njene porodice. Luna mene ne mrzi, možda je ljuta što sam je vrijeđao, ali tad sam joj mislio dobro. Na kraju se ispostavilo da je Sloba otišao i da joj se nikad više nije javio u životu – dodao je Mića., piše Informer.

