“AKO JE ANĐELA UNIŠTILA NEKOG, ONDA JE I ANA!” Ćurčićeva razapeta zbog veze sa Bulićem – Zorica joj zabila nož u leđa

Darko Tanasijević je u emisiji “Narod pita” ugostio Lepog Miću i Marka Stefanovića. Gledaoci su imali prilike da se uključe uživo u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarima. Ana Ćurčić je priznala da je obnovila vezu sa Acom Bulićem i to je noćas bila glavna tema u emisiji.

– Imam puno pitanja za Miću, znam da on ima svoje i ima pravo, ja ga razumijem. Mićo, samo budala ne može da vidi kad se Aca pojavio i kad je dao sve te izjave – govorila je gledateljka.

– Aca je sve govoroio javno da će da je oženi i čist je kao suza, a ona je govorila da je kanali i sve što je pričala nije bila istina. Koje je tvoje mišljenje o Zorici Marković? – dodao je Mića.

– Ja poznajem Zoricu i ja nju obožavam – rekla je gledateljka.

– Ona je zločinac, nije pitanje koga obožavaš. Da li se oglasila povodom poteza njene mezimice? Ja simpatišem nekoga, ali ako je loš ne bežim da kažem da mi je prijatelj dobar i loš, a Zorica podržava samo dobre ljude, pa kad urade loše, oni se ograđuju. Zato sam i rekao da će Zorica da joj zabije nož u leđa – urlao je Lepi Mića.

– Da li sad smatrate da su egal Anđela i Ana? – pitao je Darko.

– Ne može Anđela da bude nikad ista kao Ana. Ana je živjela sa Acom i zna se šta je bilo, nije ni prvi, a ni posljednji slučaj da se tako nešto dešava – rekla je gledateljka Vera.

– Ko je sad živio sa Acom? Trebala je da osudi drugaricu da je uradila lošu stvar, kao što sam ja osudio Anđelu i Zvezdana, a podržao vezu. Ako je Anđela unesrećila nekog, onda je isto i Ana, ako ćemo tako – nastavio je Mića.

– Mićo, tri puta si mi obećao da ćeš da me zoveš, ove godine. Ja sam podržavala ljubav, ja sam baš i voljela da ne budu zajedno, šta će njoj onaj čovjek koji je za mene nula? On nije ni za Anđelu, ni za Anu. On se nije dao kao muškarac – govorila je gledateljka.

– Ona je 100 puta govorila, prema meni i Mikici, da smo krivi i da sam ja glavni organizator Anđele i Zvezdana. Vera, sad mi se već udvaraš – dodao je Mića.

– Ja mogu sad da uzmem taksi i da dođem. Obožavam te, stvarno i nemoj mnogo da kreštiš. Jednom kao čovjek pričaj – dodala je gledateljka, piše Srbija Danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:



