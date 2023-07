ANA ĆURČIĆ I ACA BULIĆ JAVNO PRIZNALI DA SU U VEZI – Nakon 26 godina obnovili ljubav! Prvi poljubac pred kamerama

Ana Ćurčić je sinoć u emisiju “Narod pita” došla sa bivšom ljubavi Acom Bulićem, okružena njegovim obezbjeđenjem.

Niko nije mogao ni da nasluti da će ona pred milionima usred emisije da prizna da su se ona i Aca pomirili poslije 26 godina.

– Jesmo, pomirili smo se – rekla je Ana kroz smijeh.

– Znači zvanično ti i Aca ste zajedno – upitala je voditeljka Ivana.

– Jesmo – rekla je Ana i smijala se.

– Znači ti si sada ljubavnica, ti si sada nekome rasturila vezu – glasila su neka od pitanja na Tviteru

– Ne ne, ja nemam veze sa tim, možda ona nije ni postojala – odgovarala je Ana.

Ana je došla u pratnji obezbjeđenja i Ace Bulića, za koga je u izjavi rekla da “nema ženu”, što je mnoge šokiralo.

Oni su bili okruženi tijelohraniteljima, a Ana Ćurčić je progovorila o Aci Buliću koji je prati pred svaku emisiju i bude sa njom tokom cijele emisije i odveze je kući:

– Ja nisam u kontaktu sa Acinom ženom, naravno da ne. Nema potrebe da budem. Sve za nju pitajte Acu. Ja znam da on nema ženu, tako da…- Ovdje nisam došla sa obezbjeđenjem, to je Acino, on ima godinama. To nema veze sa mnom – kazala je ona, piše Srbija danas.

