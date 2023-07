OGLASIO SE ŠA NAKON ŠTO SE TARA PORODILA: Njegova reakcija i poruka nisu nimalo lijepe!

Bivša zadrugarka Tara Simov jutros se porodila u KBC Dr Dragiša Mišović na Dedinju, i na svijet donijela dječaka.

Tara se porodila carskim rezom, a sliku sina je odmah objavila na društvenim mrežama.

Ovim povodom oglasio se Tarin bivši dečko, reper Nenad Aleksić Ša, koji nije reagovao nimalo džentlmenski na lijepe vijesti.

– Ne zanima me to, ne zanima me! – rekao je on za “Telegraf“, a na pitanje da li ipak želi Tari da čestita, rekao je:

– Ne, stvarno me ne zanima!

Podsjetimo, Tara i Ša su svoju vezu započeli u “Zadruzi 4”, a reper je u tom trenutku bio oženjen Ivanom Aleksić. Njihovu vezu obilježilo je mnoštvo skandala, tuče, svađe, prijetnje i užasne uvrede, a na kraju je Tara diskvalifikovana iz rijalitija.

Nenad se prije nekoliko mjeseci ponovo oženio, a Tara je svoju sreću pronašla pored Danila kojem je rodila dijete, piše Srbija danas.

