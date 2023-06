“Uzeo mi je pasoš” Teodora Bilanović ZGRANULA sve detaljima o Čorbi: “Kada me baci ja udarim glavom”

U emisiji “Između dve vatre”, voditeljki Nevene i Miljane Arsić, gostovala je bivša zadrugarka i pjevačica Teodora Bilanović.

Teodora je nedavno zgranula čitavu javnost kada je izjavila da je trpela nasilje tokom veze sa bivšim zadrugarom Milanom Jankovićem Čorbom.

Teodora je iznijela potresne detalje odnosa sa Čorbom i njene agonije, pa je izjavila da joj je čak u jednom momentu oduzeo pasoš kako ne bi mogla da ode od njega.

Ona je do detalja opisala nasilne scene, te izjavila da se plašila za svoj život.

Podsjetimo, Teodora i Čorba su započeli vezu u Zadruzi, a potom je nastavili napolju, a kako ona kaže, uspela je da pobegne od njega poslije 4 mjeseca.

– Plašila sam se za svoj život, šta ja znam kada me uhvati za kosu i baci na pod kako ću ja udariti! On je kod njega imao taj jedan stepenik i kada me baci ja da udarim glavom, ja bih završila mrtva – pričala je ona vidno potrešena u emisiji dok joj se tresla vilica sve vrijeme.

– Uspijela sam da pobegnem, a da on ne primijeti, nisam željela da nadrljam, samo sam sjela u auto i rekla “Vozi” – rekla je ona.

– Uzeo mi je pasoš, nije mi dao da se vratim kući, na kraju sam namjestila situaciju da mi dozvoli da odem u Švedsku kako bih vratila njegove dugove – ispričala je ona.

Bilanovićeva se osvrnula i na Natašu Šaviju koja je optužila Stefana Karića da ju je pretukao.

– Iskreno, ne mogu da kažem da nisam to očekivala od njega – rekla je Teodora, pa se obratila direktno Nataši, piše srbija danas.

