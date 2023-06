“NIKADA NEĆU OPROSTITI ZVEZDANU OVO!” Anđela Đuričić priznala – Bila sam jadna!

Anđela Đuričić odlučila je da iznenada raskine sa Zvezdanom Slavnićem!

Diskvalifikovana učesnica “Zadruge” konačno je bila u Herceg Novom i razgovarala s roditeljima, koji su veoma teško podnijeli njen odnos sa 22 godine starijim sinom Moke Slavnića.

Anđela tvrdi da su podržali njenu vezu sa Zvezdanom, ali da su poslije svega što se dešavalo u rijalitiju očekivali da Slavnić dokaže da ima ozbiljne namjere prema njoj. Umjesto toga, uslijedio je raskid.

– Gledali su ga u rijalitiju, imao je druge djevojke pored mene… U nekim momentima mu ni sama nisam vjerovala da me voli, jer mi je jedno pričao, a radio suprotno – rekla je Anđela, ali nije željela da govori o detaljima raskida.

Kad je u rijaliti ušla Zvezdanova žena Ana Ćurčić, krenuo je pakao. Prvo ju je Slavnić ostavio, a pošto su se pomirili, počele su svakodnevne svađe nekadašnjih supružnika.

– Ne mrzim Anu, ali smetalo mi je to što me je omalovažavala. Govorila je da nisam za Zvezdana i da me napolju ne bi ni pogledao. Stalno me je vrijeđala i konstantno se miješala u naš odnos. Ne razumijem zašto nije rekla da ga voli, to bi bilo poštenije nego da iznosi javno njihovu intimu. Kaže da je ne zanima, a onda ode u izolaciju, pa se grli s njim. Ja sam, i kad je Zvezdan imao aferu s Majom Marinković, priznala da ga i dalje volim. Bila sam iskrena. I ubijeđena sam da bi Ana mnogo bolje prošla samo da je bila iskrenija.

Pošto je zatekla ljubav svog života u krevetu s Majom Marinković, doživjela je šok. Tada je šutnula Zvezdana u međunožje, a on joj je uzvratio šamarom.

– Kad sam ga vidjela s Majom, osetila sam bol u grudima i počela da se gušim, bilo mi je teško. Reagovala sam impulsivno i šutnula ga u međunožje. Oboje smo burno reagovali i pravili pogrešne poteze. Na to su uticali zatvoren prostor i stres. Mnoge učesnice “Zadruge” udarale su svoje momke, i to uglavnom iz očaja i nemoći. Ne opravdam ni svoj, ni bilo čiji postupak, a najmanje Zvezdanov. Jasno mi je koliko je komentarisan taj naš sukob, baš zbog svega što je Ana pričala. Shvatila sam da se mnoge stvari ne bi ni dogodile da sam postavila neke granice. Kad sam vidjela snimke iz “Zadruge”, shvatila sam da sam bila baš jadna – rekla je ona, piše Srbija danas.

