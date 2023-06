OBJELODANILA SVE DETALJE RAZGOVORA SA ALEKS: “Sama mi je poslala adresu, nisam pravila sačekušu!”

Voditelj Darko Tanasijević je sinoć u emisiji “Narod pita” ugostio Predraga Pecu Lazića i Miljana Vračevića, a pred sam kraj emisije, putem telefona, u program se uključila vjenčana kuma Dalile Dragojević, Gordana Vasić.

– Ja sam prva proslavljena kuma, sve posle mene se ne važi. To za Cara i Aleks je bila šala…Što se tiče Miljana, on je jedan simpatičan čovek sa još simpatičnijem detetom kom sam čestitala rođendan pre neki dan. Ti si faktički jednim delom deo Šapca. Ja sam ostala dužna da se oglasim i demantujem sinoćnu Aleksandrinu izjavu, ja definitivno ako je dobro čitala, rekla sam da me je Filip prozvao kumom. Kada su dobile poklon, rekao je o kome se radi i rekao je: “Ona će i nama biti kuma”. Nisam ja sebe prozvala kumom niti sam tražila da ja nekom budem kuma, druga stvar, niti bih bila kuma ponovo, ako sam se jednom u životu zeznula, kao da ću da kumujem svakom paru iz “Zadruge”. Nisam ja rent-a-kuma, mene su zvali za kumu. Pogodilo me je kada kaže da sam htela da im budem kuma, a ja sam se ogradila – rekla je Dalilina bivša kuma.

– Zbog čega ste pravili sačekušu Aleksandri u Krnjači – pitao je Darko.

– Hvala što si me to pitao Darko. Nisam ja pravila nikakvu sačekušu, ja sam dobila Aleksandrin broj, ja ne bih mogla da dođem na njenu adresu da mi ona nije dala ulicu i broj. Upravo mi se ona javila, rekla mi gdje živi. Rekla je ona da nema potrebe ni za čim, neću da grešim dušu, meni su od njenih grupa, “Aleksandrine lavice” i “nutela1412” poslale žene novac da kupim taj poklon i da odnesem, s obzirom da sam bila kod sestre u Batajnici, da produžim i odnesem poklone. Ovo nije šala, ona je spomenula mene, neću da ispadne da sam uzela nečije pare, a upravo su te žene potpisane na koverti – odgovorila je Dalilina bivša kuma.

– Ako vi dajete poklone, novac ili šta god, nekome koga volite, da li to dajete što volite ili da se neko zahvali ovdje – pitao je voditelj.

– Imam iskustva sa tim ljudima – rekao je Peca.

– Pozdravila te Jelena Batos… Ja sam podrška bila Filipa Cara, optužila me je… – krenula je gledateljka, ali je Miljan prekinuo:

– Prošle godine ih je bilo troje, to je nepar, ti podržavaš nepar. Je l’ znaš kako se zove vepar sa tri noge?! Nepar – smijao se Miljan.

– Što se tiče Miljana, rekla bih mu da mi se najviše sviđao kada je bio kod Drveta mudrosti, one koje je hteo da bljucne, njih je bljucnuo. U principu nikoga ništa specijalno nije dirao, jer se svako vraća kući. Ja sam kuma internacionale, ja sam srećna i porodična žena. Živim vrlo lepo i tako dalje. Peco, kada bi Filip ostavio Aleks, da li bi ponovo pokušao da je osvojiš – rekla je kuma Dalilina.

– Ja mogu da pokušam i sada dok je sa njom. Čija ste vi kuma, Dalilina ili Filipova – rekao je Peca, piše Srbija danas.

– Teško da bi je pored Filipa osvojio – rekla je kuma.

Detaljnije pogledajte na snimku ispod:

