“ZA ZVEZDANA SU IMALI SAMO JEDAN ZAHTJEV” Anđela prvi put otkrila šta su joj roditelji rekli – Plakali smo!

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić raskinuli su pre nekoliko dana, ona je odmah spakovala svoje stvari i otišla u Crnu Goru gde provodi vrijeme sa porodicom i prijateljima.

Kako je otkrila, prvi susret sa roditeljima nakon nekoliko mjeseci bio je dirljiv, ali je i priznala da su joj zamjerili ponašanje u rijalitiju.

– Prvi susret s roditeljima poslije “Zadruge” bio je dirljiv. Plakali smo, ali od sreće! Znala sam da će mi reći šta sam sve pogrešno i loše uradila u rijalitiju. Pribojavala sam se da će me odmah kritikovati, ali uželjeli smo se jedni drugih, pa smo se prvo grlili. Objasnili su mi da su prošli kroz težak period, možda još teži nego ja, i da neke stvari nije trebalo da uradim, ali niko mi nije očitao bukvicu iako sam strahovala od toga. Oni ne učestvuju u javnom životu, za dvije godine nisu dali nijednu izjavu, ali su ih zbog mene svakodnevno zvali novinari, dolazili im na vrata. Žao mi je što su bili pod tolikim pritiskom. Nažalost, naši najmiliji i najvoljeniji ispaštaju zbog naših postupaka, to je uglavnom tako u životu. Dok smo pričali, otac je bio stroži, a majka je, kao i uvijek, ublažavala situaciju. Posavjetovali su me šta bi trebalo da radim, a na meni je bilo da sama odlučim… Oni me, inače, u svemu podržavaju – priča Anđela za “Informer” koja je i često pravila skandalozne scene u rijalitiju.

– Situacije u kojima sam pravila scene, lomila staklo… U tim trenucima nisam razmišljala da mogu da se povrijedim. Bilo mi je loše i jedino mi je to bilo važno, a to je sebično. Rekli su mi da im je bilo teško kada odem na previjanje, pa me nema u programu i onda pokušavaju da dobiju bilo kakvu informaciju kako sam. Uzimala sam i lijekove za smirenje prvi put u životu, ali moram priznati da mi nisu pomogli.

Đuričićeva kaže da su njeni roditelji zapravo podržavali vezu sa Zvezdanom, ali su očekivali da će po izlasku iz rijalitija pokazati da ima ozbiljne namjere prema njihovoj kćerki. Umjesto toga, uslijedio je raskid.

– Gledali su ga u rijalitiju, imao je druge djevojke pored mene… U nekim momentima mu ni sama nisam vjerovala da me voli, jer mi je jedno pričao, a radio suprotno – rekla je Anđela, ali nije željela da govori o detaljima raskida.

S druge strane, Slavnić je o raskidu otkrio malo više:

– Ona i ja se nismo čuli, nisam je zvao jer hoću da ispoštujem njenu odluku. Ona želi trenutno da bude sa svojom porodicom, a ja to podržavam. Podržavao sam to i dok smo bili zajedno. Neću da je smaram, da je uznemiravam, neka uživa sa svojima i ohladi glavu, a i ja, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje – rekao je Zvezdan za “Blic” i dodao da nikako ne želi da odlazi kod Đuričićeve u Crnu Goru:

– Ne, to nikako. Mi smo planirali da se upoznam sa njenom porodicom, ali sada nije trenutak i neću da ih remetim. Neću ni da idem kod nje u Crnu Goru sve dok smo u ovakvim odnosima. Sve će biti kako ona odluči. Rekao sam da treba da dođe po stvari, tada ćemo se vidjeti i popričati malo, do tada ne.

