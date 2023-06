STIGLA REAKCIJA IZ CRNE GORE: Anđelina porodica nije dobro prihvatila raskid sa Zvezdanom – Ozbiljan obrt!

Diskvalifikovani učesnici “Zadruge 6” Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić iznenada su raskinuli, i nakon naizgled mirnog perioda, stavili tačku na svoju ljubav.

Anđela se spakovala i vratila u Crnu Goru kod svojih roditelja, dok je Zvezdan ostao sam u Beogradu, a ova vijest je šokirala mnoge, budući da su na mrežama sve vreme predstavljali svoju vezu kao mnogo bolju i skladniju od one koju smo imali prilike da vidimo u rijalitiju.

– Anđela je šokirala prijatelje i porodicu kada im je rekla da je raskinula sa Zvezdanom! Do prije samo nekoliko dana govorila je o njemu u superlativima, ali i o zajedničkoj emisiji koju rade na Hajp televiziji. Međutim, juče je najbližima rekla da ne može više da izdrži veliki pritisak javnosti i da je odlučila da zauvijek raskrsti sa Zvezdanom – priča izvor blizak Anđeli.

Kako dalje navodi, Đuričićevoj je navodno više od javnog pritiska smetalo Slavnićevo ponašanje.

– Kada su izašli iz “Zadruge”, oboje su imali višak slobodnog vremena. Slavnić se uželio noćnih izlazaka sa svojim drugarima, pa je s njima provodio i dane i noći. Za to vrijeme Anđela je sama sjedila u stanu… Jedno vrijeme to joj nije smetalo, ali onda ga je nekoliko puta pitala da je povede sa sobom, a on nije htio! Anđeli je to teško palo, naročito zato što nema prijatelje u Beogradu, svi su joj u Crnoj Gori, pa je morala da ostaje sama kod kuće – priča izvor i dodaje da je sa Zvezdanom raskrstila proteklog vikenda:

– Kada se u subotu vratio iz grada, rekla mu je da ne želi više da bude sa njim, makar na neko vrijeme dok se ne dovede u red! U početku je negodovao, ali je na kraju prihvatio njenu odluku. Spakovala se i u nedejlju se vratila u rodne Đenoviće kod svojih roditelja. Tamo želi da se odmori, dođe sebi i vidi šta će dalje sa svojim životom – kaže izvor za “Informer“.

Facebook komentari