OVO JE PRAVI RAZLOG RASKIDA – Anđelu roditelji uslovili skandaloznim zahtevima: Život joj se mijenja

Anđela Đuričić, bivša zadrugarka, riješila je da započne novi život daleko od Beograda, ali i bivšeg dečka Zvezdana Slavnića koji joj je u potpunosti upropastio reputaciju. Veza sa njim je uspela da je svede sa omiljene zadrugarke, koja je osvojila treće mjesto u petoj sezoni, da je svede na diskvalifikovanu osobu.

– Anđeli Đuričić su roditelji rekli da ne smije da ide u Beograd. Raskinula je sa Zvezdanom Slavnićem, što ih raduje, a plan im je da njihova kćerka zarađuje novac iz Crne Gore, tako što će emisiju, koju je dobila da vodi na jednoj televiziji, snimati na primorju – navodi izvor blizak porodici Đuričić.

– Kad je malo razmislila, riješila je da ih posluša, pa će zarađivati novac, a da ne mrdne sa Crnogorskog primorja. Rekli su joj da će zaboraviti na sve njene skandale, ali su imali jedan uslov – da se kloni Zvezdana, kog će smatrati samo greškom u njenom životu, ukoliko nastavi dalje bez njega. Anđela zbog toga neće dolaziti u Beograd narednih nekoliko mjeseci, fokusirat će se na porodicu i posao. Roditelji su joj rekli i da obriše njegov broj telefona i da ga izbriše sa mreža, što je ona i uradila – dodaje sagovornik.

– Majka i otac brinu za Anđelinu bezbjednost, jer je Zvezdan nasilnik. Smatraju da je neophodno da prekine svaku komuniakciju, a da li će ih poslušati na duže staze pokazat će vrijeme.

Anđela se, podsejtimo, juče oglasila povodom raskida veze sa Zvezdanom.

– Dobijam mnogo poruka vezano za raskid i da li je istina. Istina je da smo raskinuli. Prolazim težak period ponovo. Vjerujem da i on prolazi kroz težak period, pa vas molim za razumijevanje, bez nekih pretjeranih poruka i poziva. Vaša Anđela, ljubim vas sve. Trenutno sam posvećena poslu i porodici, i to je sve što me zanima – napisala je Anđela tad na Instagramu, pa za “Hype” potom navela.

– Došla sam bila do dna. Sinoć sam bila sa drugaricama. Ženske priče i tračevi… (smijeh) Voće, kokteli… Baš mi je to trebalo! Treba mi društvo koje nije rijaliti društvo. Nisam znala da su prijatelji uz mene. Stalno su do mene dolazile lažne informacije u rijalitiju. Moji se nikad nisu odrekli mene. Kad sam padala, sve jače su bili uz mene. Presrećni su roditelji sad zbog svega, što idem u nove pobjede. Izabrala sam svoju porodicu, svoj mir i svoju budućnosti i sebe na prvom mjestu. Želim da budem prava Anđela, da sebe izgradim u pravom svijetlu sa ljudima koji su me vredni. Dobre stvari su krenule da mi se dešavaju. Zahvalna sam što sam krenula pravim putem. Ja kad odlučim nešto, to je kraj. Sad idem u neke nove pobjede.

Zvezdan je, inače, na Tiktoku progovorio o otkazu koji je dobio kao voditelj, te je otkrio zbog čega Đuričićeva ne smije da ima pomenutu mrežu.

– Anđela ne smije da ima profil na TikToku. Dok ona bude voditeljka, ne smije. Njen angažman je bitniji, ja sam rezervni tu, lijevo smetalo – rekao je Zvezdan vidno neraspoložen, piše Srbija danas.

