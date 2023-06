PRIZNALA SVOJU LJUBAV PREMA ZVEZDANU – sada kada je raskinio sa Anđelom, Ćurčićeva želi samo jedno

Ana Ćurčić ne može da slaže i otvorila je svoju dušu i sve priznala. Ona je gostovala u emisiji “Narod pita” i ispovedila se nakon što je vidjela klip sa žurke.

Ana je priznala da je u tom trenutku i dalje voljela Slavnića.

– To je bio sam početak, imala sam emocje, vidi se i borila sam se protiv toga. Kad pogledam sebe tu je i Anđela, to me je boljelo i kontrirala sam, prizajem. Ovdje sam još uvijek omađijana, mozak vezan u mašnicu

– Koji je momenat kad si se osvijetila? – pitala je Ivana.

– Teško je. U početku je bilo teško gledati ga sa Anđelom, bilo je užasno, ali suočavanje je lijek. Mislila sam da ga mnogo više volim, a kad sam ušla sam shvatila da ga ne volim koliko sam mislila.

Uslijedilo je još jedno telefonsko uključenje, javila se Marija sa Zvezdare.

– Ana, mnogo si lijepa i zgodna, pametna, pismena i imaš sve u sebi što treba da ima jedna žena. Imaš dvoje djece i želim ti svaku sreću. Ti da nisi ušla u “Zadrugu” ne bi se otarasila Zvezdana, ja ne želim njega da odgovaram. Kolkiko god puta da si plakala, ja sam zaplakala – govorila je gledateljka.

Vjerujem – poručila je Ana.

-Ti ćeš biti najsretnija žena u Srbiji, ljubi te majka – dodala je Marija sa Zvezdare.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari