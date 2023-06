MENSUR SE JAVIO MILICI NAKON “ZADRUGE”! Ona pokazala poruke – pravdao se za Anđelu, ovo je prepiska!

Darko Tanasijević je noćas u emisiji “Narod pita” ugostio Milicu Veselinović, Mikicu Bojanića i Nenada Lazića Necu. Milica je tokom emisije pokazala poruke koje je razmenjivala sa bivšim dečkom, Mensurom Ajdarpašićem, nakon izlaska iz pete sezone i pred ulazak u šestu sezonu “Zadruge”.

– Čuo sam da ste ti i Mensur imali određeni kontakt, o tome se pričalo u Zadruzi, da ste imali neke prepiske, pa možeš li nešto više o tome da kažeš? – pitao je Darko.

– Vjerujem da određen broj gledalaca ne vjeruje u to ni dan danas. Sve sam to skrinšotovala. To sam radila prošle godine, ne zovu me za džabe maherka, živ bio skrinšot. To sam uradila jer sam pretpostavila da može da dođe do ovoga i da ja opet budem kriva, pa da bude kako ja zovem, tražim i uzela sam i to sam skrinšotovala za ne daj Bože. Telefon je bio zaključan i to je samo u mojoj galeriji, u mojoj galeriji su te poruke. Prvo se javio sa njegovog profila gdje je rekao da pogledam lažne profile i brzo je opozvao tu poruku. Mi smo krenuli tako da pišemo i pisali smo od prve večeri narod pita do mog ulaska, svake večeri – rekla je Milica.

– Što se niste vidjeli? – pitao je Darko

– Nisam imala vremena, svjesna sam šta je radio napolju. Anđela Đuričić i mnoge djevojke sa finalne žurke sa kojima se čuo. On je najviše pričao o ljubavi, ja sam djelima pokazivala. Kad smo izašli bila sam svjesna i znala sam šta je radio, htio je da mu budem sa strane. On se meni zakleo da nije bio sa Anđelom, a kad sam izašla vidjela sam da je potvrdio da je bio. On ima svoju vezu, ja imam svoj život i nastavila sam – rekla je Milica.

– Šta ti je pisao tad? – pitao je Darko

– Meni je čudno što Milica ne iznese ovo na vidjelo, a obično kad ima dokaze iznese sve – rekao je Neca.

– Neću da igram rijaliti i pljujem nekoga, kačim na stori. Darko ti možeš da pročitaš. Pokazujem ti da bi uvjerila gledaoce – rekla je Milica.

– Aha ovdje za bazene aludira na Tomovića – rekao je Darko.

– Pokazala sam ti i koliko toliko mi je lakše, a da pokazujem to, negdje to malo poštovanja je ostalo prema mom izboru – rekla je Milica.

– Da li si poslije superfinala provjeravala lažne profile? – pitao je Darko

– Ne, ne zanima me. On je krio da smo se tad čuli jer me njegova podrška ne podržava, a dio me mrzi. Zbog podrške je raskinuo sa mnom u rijalitiju. Napisao mi je: “Volim te, poginuli mi svi” – rekla je Milica.

– “Tebe volim, ukopao sam sve živo. Bio sam sa nekim curama, ne mogu ništa da osjetim, tebe volim” – pročitao je Darko, piše Srbija danas.

– U tom trenutku mi se pravdao za Anđelu Đuričić – rekla je Milica.

– Ovo tako energično predstavlja – rekao je Mikica.

– Jer je Milica uvijek bila kriva od strane zadrugara i naroda. Ljutio se na mene jer sam pratila drugare svoje, govorio je da onda može i on – rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

