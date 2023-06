POSTAVLJENA JOJ DIJAGNOZA NEIZLIJEČIVE BOLESTI – Ani Ćurčić ozbiljno narušeno zdravlje: Hitne ljekarske analize

Drugoplasirana učesnica šeste sezone rijalitija ”Zadruga”, Ana Ćurčić je, navodno, po izlasku iz rijalitija prošla detaljne zdravstvene analize, jer se već mjesecima unazad osjeća loše, piše svet.

– Anin život je posljednjih devet mjeseci bio jako turbulentan, a ispostavilo se da ima i hormonski disbalans. Ljekari sumnjanju u nepravilan rad štitne žlijezde, sad u kojoj mjeri, detaljnije analize će pokazati. Nažalost, to ne može da se izliječi, ali može da se drži pod kontrolom. Ana se žalila danima da je sve boli do glave do pede i da joj organizam jednostavno ne prihvata hranu. Njen način života u rijalitiju doprinio je da se osjeća slomljeno, da nema snage, a ni volje da ustane iz kreveta. Anu cijeli život znam kao ženu punu energije, prava je čigra, ovo nije ona i zato je i sama prepoznala da nešto nije u redu. Naravno nie stigla u ovako kratkom vremenskom periodu sve da ispita, već ide polako jedno po jedno. Vjerujem da će uz pomoć svih koji je vole biti ponovo ona stara Ana. Sve kreće iz glave, a ona je živjela mesecima u paklu. Sada je sa svojom djecom i prijateljima i vjerujem da će se podići psihički, ali i da će se svi zdravstveni problemi riješiti – rekla je Anina drugarica za Svet.

Podsjetimo, Ana Ćurčić je u rijaliti ”Zadruga 6” ušla kako bi se obračuna sa svojim nevjenčanim suprugom Zvezdanom Slavnićem koji ju je javno prevario sa Anđelom Đuričić, piše Srbija danas.

