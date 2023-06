“SAMO UBISTVO DA SE NE DESI”: Nakon posljednjeg skandala oglasila se i ona: “Zvezdan ima šizofreniju”

Zadruga 6 se završila, ali čini se da su pojedini zadrugari aktuelniji u javnosti više nego ikad. Poznato je da javnost sa velikom gladi čeka sljedeće korake Anđele Đuričić, Alekandre Nikolić, Zvezdana Slavnića, Filipa Cara, Ane Ćurčić, Bilala Brajlovića, Maje Marinković i drugih.

Vesna Rivas, pjevačica, astrolog i tarotolog, oglasila se preko svog Instagram naloga i otkrila šta, navodno, čeka ove zadrugare.

Ona se prvo osvrnula na pobjednika i na drugo i treće mjesto u Zadruzi.

– Bila sam u pravu. Svi one za koje sam imala predosjećaj zauzeli su prvo, drugo i treće mjesto. Znate da ja nemam ni protiv koga ništa: Rekla sam kako treba da bude poredak u šestoj sezoni. Da je trebao da pobijedi mozak ili inteligencija, jačina na riječima, onda je tu prednjačio u odnosu na sve Ivan Marinković. A onaj ko umije mudro da zbori kada uključi mozak onda je to Filip Car. Sve to stoji. Bilal je imao simpatije svojih sugrađana, ali me je razočarao kako se ponašao u emisiji. Baš me je razočarao, nisam mogla da vjerujem. Mnogo je ružno da se tako ponaša neko prema narodu koji zove i koji, naposljetku, svojim glasovima, omogućuje da taj rijaliti postoji – istakla je Vesna.

A onda se osvrnula na to da li Anđela i Zvezdan ostaju zajedno.

– Svašta. To sve zavisi od Anđele, da li će on uopšte nju preživjeti. Zvezdan, niti da ga žališ, niti bilo šta. Ima jako težak kod. Psihički je veoman načet i napet. Mislim da Zvezdan nije trebao da bude učesnik ovog rijalitija. Kristijan Golubović je isto bio u zatvoru, i on je svašta pričao, bilo istine, bilo lovačke priče. Međutim, Kristijan svojim ponašanjem nikad nije izazvao negativne reakcije kod naroda, probudio psihiće, dok Zvezdan to jeste. Sjećam se kad se popeo na crni sto da je meni odmah kroz glavu prošlo: Jaoj ovaj čovjek će da pokrene neku lošu lavinu. On ima tu snagu broja 715, rodni kod u podzanku 4. To je jedna šizofrenija koju Zvezdan posjeduje. Čim je počela Zadruga zbog koda tadašnjeg dana samo sam ponavljala da se ne desi neko ubistvo, samo nek se ne desi neko ubistvo – smatra Vesna, piše Srbija danas.

