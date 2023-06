“POKAJALA SAM SE” – Ana Ćurčić obrnula ploču: Otkrila da li će ipak da se vidi sa Zvezdanom

Drugoplasirana učesnica “Zadruge 6” Ana Ćurčić po izlasku iz rijalitija odlučila da sudski goni Zvezdana Slavnića dok ga ne vidi iza rešetaka. Ovo je njen najkonkretniji potez do sada pa se nagađa da je bivši zadrugar nikad nije bio bliži hapšenju zbog torture i maltretiranja koja je Ćurčićeva pretrpjela, piše Republika.

Kod nje više nema milosti za Zvezdana, te je potpuno promijenila ploču u odnosu na one trenutke kada je plakala za njim.

Ana ističe da tek planira s bivšim da se obračuna na sudu, te priznaje da je u Bijeloj kući ostala nedorečena iz straha od predatora. Kada se vratila u spoljni svijet, nije smjela da ide u stan u kom su ona i Zvezdan zajedno živjeli jer se plaši da će je ubiti, pa je našla novi. Njen prijatelj Aca Bulić, koji se ne odvaja od nje, otkrio je da je Ani potrebna i stručna pomoć da se izbori sa svim traumama, koje su posljedica veze sa Slavnićem.

– Pokajala sam se za neke stvari, neke stvari bih uradila drugačije. Narod se podijelio, neki misle da sam rijaliti-igrač, a neki su prepoznali ono što žene poput mene proživljavaju svakog dana. Žene koje prolaze kroz sve to u mom pogledu sve prepoznaju, pa ja i ne moram ništa da kažem… Da budem iskrena, išla bih do kraja sa Slavnićem! Nisam to uradila iz straha, ali o tome ću tek pričati, ali kad me pitaš, zaista bih to uradila muški, kako treba. Moja priča nije ispričana do kraja, mnogo toga je nedorečeno jer sam bila ućutkivana, ali objasnit ću sve, to je duboka tema – iskreno priča bivša zadrugaraka, te najavljuje sudski epilog sa Zvezdanom:

– Objasnit ću ko je Slavnić bio u mom životu i šta sam ja proživljavala s tim čovjekom, a to je psihofizičko nasilje! Za laži koje je iznosio, o tome ćemo tek pričati, podnijela sam zabranu prilaska, skupila sam advokate i biće krivično gonjen, to sad javno kažem! Javili su mi da je ulazio na moje lajvove s lažnih profila, što mene apsolutno ne zanima, neka radi šta hoće, njegova stvar. Mi ćemo se čuti samo preko suda, ko se s predatorom sreće ponovo?! Niko!

Facebook komentari