NAJUŽASNIJE JE IZVRIJEĐAO – Filip Car obrisao pod dostojanstvom Aleks Nikolić: Izgubio kontrolu

Aleksandra Nikolić je progovorila o sukobima koje je imala sa svojim vjerenikom Filipom Carem. Car je u više navrata tokom trajanja Zadruge izvrijeđao te je tvrdio da je bila sa sestrinim mužem, da se prodavala po Dubrovniku i svakojake uvrede je inosio. Aleks nije bilo lako dok je slušala ove stvari, a sada je kod Dušice Jakovljević iznijela kako gleda na sve to.

– Jesi li još pod utiskom svih tih negativnih situacija? – pitala je Dušica.

– Osjećam se kao da je bilo prije 10 godina, to je najbolje za psihu- rekla je Aleks.

– Ja mislim da sam ja u životu prošla mnogo gore stvari nego ove svađe u Zadruzi. Mene život nije mazio, morala sam mnogo ranije da stanem na svoje noge. Morala sam da budem glavna u svojoj kući, Ja bih za svoju porodicu sve uradila. Prođe dan, dva, tri, zaboravi se. Imaš ljude koji se posvađaju za sastankom i poslije ”Ajmo na cigaru” kakvu cigaru crnu? – rekla je Aleks.

– Ja sam pokušavala da nađem opravdanje, bolje je i da kažeš šta misliš. Može da bude strašno kada gledamo ovako, ali i kada dođe do svađe postoje neke stvari za koje vredi progutati ponos i nastaviti dalje, ako već postoji neko sunce? – pitala je Dušica.

– Filip je neko ko je meni neke ružne stvari izgovarao. On nekada da bi nešto dokazao on od svega toga poludi i počne da vrijeđa.. Iz svoje neke povrijeđenosti i razočaranja. Mislim da možemo imati dobru budućnost i nekako smo skladni. Mislim da napolju nećemo imati uopšte problema- rekla je Aleks.

– Svaki čovjek ili svaka žena kad zavoli onda zna čemu se treba posvetiti i da je to ta emocija za koju se vrijedi boriti- rekla je Dušica.

– Mislim da si ti pričala jednu rečenicu, ”ne tretira muškarac svaku ženu isto”, možda sam ja u nekim trenucima griješila- rekla je Aleks.

– Zamjerali su ti vidi kao sada se ona folira i kao je ona sada mirna- rekla je Dušica.

– Filip je dosta pričao sa mnom, on je probudio u meni neku novu Aleksandru, smireniju Aleksandru, mislim da sam dovoljno sazrela. Ja sam doslovno rečeno odrasla u rijalitiju i shvatila sam da mi neke stvari ne priliče- rekla je Aleks.

– Sve u svemu, umoriš se od svega, pa onda kažeš ”pusti, pa neka ide!” i onda ti sve dolazi kada odpustiš- rekla je Aleks.

– To je taj efekat, te gumice kao, kad uzmeš gumicu za tegle i onda u svakom odnosu muškarac se malo povuče. Ako ti prilaziš njemu, on će da se udalji, a ako ga pustiš lagano, doći će momenat da on priđe- rekla je Dušica.

– To i jeste ljubav, kad voliš iz daleka- rekla je Aleks, piše Srbija danas.

Detaljnije u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari