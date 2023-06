“TREBA DA BUDEM MNOGO BOLJI OTAC!” Zvezdan obavio sa kćerkom ozbiljan razgovor – prekršio je obećanje!

Zvezdan Slavnić diskvalifikovna je iz rijaliti programa “Zadruga” zbog kršenja pravila Velikog šefa. Nakon što je napustio velelepno imanje u Šimanovcima, obavio je ozbiljan razgovor sa svojom kćerkom Sarom.

Zvezdan je sada priznao da je prekršio obećanje koje je dao kćerki i da se kaje što nemaju bolji odnos.

– Mogu da budem mnogo bolji otac nego što jesam i gledat ću da to ispravim. Ja nju mnogo volim, ali razdvojeni smo. Ja sam živio sa Anom i sa njenom djecom, njih sam isto gledao kao moje. Ona (kćerka) je živjela na drugoj strani sa majkom i sa njenim mužem. Sada oni imaju još dvoje djece. Ta odvojenost i te moje neke faze koje su učinile da ne budem sa njom koliko je trebalo… Nadam se da ću to sada ispraviti – rekao je Zvezdan, a zatim je otkrio da li je sa kćerkom obavio ozbiljan razgovor nakon rijalitija:

– Jesmo, jednom. Ona je posle otišla na more. Sjeli smo i ispričali se o svemu što je bilo i o svemu što smo se dogovarali prije “Zadruge”. Tata je prekršio obećanje i uradio je nešto što nije trebalo da uradi, ali dobro. Ona je Slavnićka i razumije me skroz i imam samo ljubav sa njene strane. Ja stvarno moram da budem bolji. Treba više vremena da provodim sa njom i više da se dam djetetu, da budem uz nju i da me pozove kad treba da priča o problemima – rekao je Slavnić, pa dodao:

– Nismo se mi nikada pretjerano razdvajali, ali sam mogao mnogo više. Meni je sada divno, mogu da pričam sa njom. Nije dijjete, sve kapira, pametna je. Mogu sa njom ozbiljno da pričam. Ona je sada velika djevojka i može sve da razumije – rekao je Zvezdan za “24sedam“.

