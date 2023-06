ODUŠEVLJENA SVEKROM I SVEKRVOM! Maja upoznala Bilalovu porodicu: “Šokirao se, razmišljam da ostanem u Sarajevu”

Fanovi “Zadruge” na društvenim mrežama ne prestaju da prate ljubavne parove iz rijalitija, a posebnu pažnju privuklo je iznenadno pomirenje Maje Marinković i Bilala Brajlovića, koji uživaju u njegovom rodnom Sarajevu.

Mreže su preplavili snimci sa jedne svadbe u Sarajevu, gdje su se Maja i Bilal ljubili naočigled svih prisutnih, a potom i zajedno pozdravljali svoje pratioce na Instagramu, a novinari su Marinkovićevu pitali kako je došlo do pomirenja s Brajlovićem.

– Bilalova najbolja drugarica me je pozvala na svadbu, Bilal nije znao da ću ja doći, šokirao se (smijeh). Znala sam ja odmah da je to gotova priča! Sve je bilo ok do momenta za prvi ples, tu smo se i poljubili. Poslije toga smo popričali… Evo, već smo proveli dva dana u Sarajevu, zajedno smo, u vezi naravno. Rekao mi je da me voli, i ja sam njemu rekla da sam slagala par puta kada nisam htjela to da priznam – rekla je Maja.

Na pitanje kako ju je u Sarajevu prihvatila Bilalova porodica, Maja kaže:

– Upoznala sam juče njegovu porodicu, ljudi su zaista divni, oduševili su me, takođe svi ljudi u Sarajevu su me prihvatili jako lijepo. Trenutno razmišljam tu i da ostanem, sa čim se i Biki slaže – kaže Maja.

Pitali su je i da li ovaj put, za razliku od prethodnog, planira da mu ostane vjerna.

– Žao mi je što sam neke stvari uradila koje nije zaslužio, iako je i on imao par kikseva sa drugim djevojkama, ali smo shvatili da se volimo i da se takve stvari u budućnosti neće ponavljati – zaključila je ona za Pink.rs.

Facebook komentari