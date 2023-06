OBJASNIO ZAŠTO JE ANA ĆURČIĆ LOŠ ČOVJEK! Nikad iznijeti detalji zadrmali i umanjili njenu šansu za pobjedu

Kakvo je stanje u kući? – pitao je Darko.

– Stanje je nepromijenjeno. Mislim da svaki put kad dođem ovdje, ova posljednja tri dana kao da nadograđujem. Pečatirao sam situaciju kad je Ana Ćurčić u pitanju. Ustvari, sad mogu da kažem kad doktoriraš pa ta veća diploma u pitanju. Danas je opet prijetila nekom praznom puškom, da se plašila crnog stola, tresla se gora, rodio se miš. Ona je danas predstavila da je ona imala strah od crnog stola, uspijeva joj da stalno nametne tu temu. Meni Ana nema šta da kaže, to znam. Danas sam je uhvatio kada treba da odgovori na moj komentar, tačno zna kome smije da odgovori. Povremeno su joj pojedini ljudi fokus. Često u razgovoru sa njom, da stvarno nekako hoću da izvučem, da vidim nešto dobro, da vidim neko pokajanje.. Uvijek nađe neki izgovor, kao oni amovi kod konja. I stalno ponavlja ”Ja sam žrtva, vi me napadate”. Ja joj danas kažem da se to u rijalitiju vodi kao žrtva. Ima tu neku dozu patetike koju umije da upotrebi. Moramo da primijetimo da se ta luda ekipa oko nje raštrkala, ispadanjem mislim. Juče je počela da im pokazuje svoj stav, da im kaže ”Ti ćuti kad ja pričam.” ostao je tu Neca koji je izgubio svoj identitet- rekao je Ivan.

– Zbog čega misliš da je Ana Ćurčić loš čovjek? – pitao je Darko.

– Pokušao sam da joj objasnim, nisi ti rijaliti igrač. Svjesnom pozicijom u kojoj si se našla, ušla si u Zadrugu, automatski se odmah postavljaš kao glavni akter. Tvoj korak se mjeri, znači.. Čak je danas i priznala da na nju utiču naši komentari. Ja sam joj rekao Neca kad mi je dao mali budžet, rekao sam da smeta mi. U tom trenutku je meni to smetalo. Kažem da je loš čovek zato što za sve ovo vreme, za sve ove stvari koje su izašle na videlo, morala je da se zapita da eventualno prizna svoju grešku, da pokaže neku vrstu pokajanja – rekao je Ivan.

Ni jednom nije shvatila ono što pokušavam da joj kažem. Mora da shvati da je dobila tu ulogu čuvene žrtve, da je svaki momenat tih komentara, uvijek je komentarisala na njenu ličnost- dodao je Ivan.

– Zbog čega se komentari koji ne sadrže uvrede samo iskazuju svoj stav tumače kao uvrede? – pitao je Darko.

-Ona je naučena, kao da je neko naučio da drži taj stav. Ana Ćurčić sigurno može da bude mnogo gora osoba, da koristi ružne riječi, da pokaže drugu stranu. Jedna je od rijetkih koju sam okarakterisao kao lošu osobu. Počevši od toga da ima bar 5-10 ljudi koji su bili okruženi oko nje. – rekao je Ivan.

Čini se da je svaki njen (Zoričin) javni istup vama beskrajno smiješan i ludo vas zabavlja, a u drugu ruku vas isprovocira? – pitao je Darko.

Ja govorim Mikici, osjetim u trenutku da bih mu svašta rekao šta treba da kaže, u ovom trenutku mene čudi i Mića.. Bile su situacije u toku cijele sezone, da sam bio u ozbiljnoj svađi sa Zoricom, ja sam to prihvatio kao dugogodišnje rivalstvo koje imamo. Ona je potpuno izgubila osjećaj šta izgovara, slično kao i Ana, piše Srbija danas.

Detaljnije u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari