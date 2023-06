ACA BULIĆ OSTAVLJA PORODICU ZBOG ANE? ZAPROSIT ĆE JE ČIM IZAĐE IZ ZADRUGE? “Nismo više djeca, sad smo odrasli ljudi”

Otkad je Ana Ćurčić ušla u šestu sezoni rijalitija “Zadruga” njen najveći zaštitnik je njena prva i najveća ljubav Aca Bulić.

O njihovom odnosu se dosta spekulisalo, a on je sada progovorio o Ani i njenom učešću u rijalitiju za Skandal, koji piše da Aca planira da zaprosi Anu.

– Pa dobro to, iskreno ima dosta tenzija, psihološki projekat u kojem se Ana očigledno ne snalazi. Naša bliskost je pokazala da možemo da komuniciramo i na daljinu i to je ono što mi je drago. Ona prepoznaje neke naše poruke prije 30 godina, pa smo eto tako neke metaforičke klinačke, onako, ideje koje su eto simpatične naravno. Međutim, ne sviđa mi se što je ona tamo, i pravi Supermen i pravi Popaj bi otišao tamo i izvukao bi ih sve – priča Aca i otkriva da je želio da uđe u rijaliti.

Bulić se osvrnuo i na učešće Zvezdana Slavnića i njegovo mijenjanje žena, ali i konstantno vraćanje Ani.

– Pa ne znam, s muške tačke gledišta to što radi mi nije jasno, zašto bira, zašto ima te poglede, zašto je govor tijela takav, očigledno je da se ona njega plaši i to je ono što mene uznemirava – priča on i dodaje da je svakodnevno u kontaktu sa Aninom majkom i djecom, kao i kakve su im želje:

– Samo da izađe živa i zdrava. Koliko pričam sa fanovima, to mi je zanimljivo, to koliko sam ušao, fan grupe, ulazim u neke lajvove, to je totalno neki novi svijet za mene.. Gdje ljudi jednostavno žive tuđe živote, i ono što ja znam je da ti ljudi različito doživljavaju jednu te istu cijenu, tako da ne osuđujem nikoga, svako ima pravoi da podržava koga želi, to je normalna stvar, ali ne vidim razloga za neke svađe, za nekim teškim riječima, za nekim, ajde da kažem ljubavnim, nekom negativom i sve je na kraju krajeva rijaliti. Ko god da pobedi, po meni Ana, kažu svim ima šanse, nama je to nebitno, nama je bitno samo da ona izađe živa i zdrava – iskren je Bulić koji će je dočekati po izlasku.

– Naravno, tu sam do kraja njenog života, kao što je bilo i ranije, ljudi me osuđuju da sam ušao u sve ovo da bih se eksponirao.

Aca je otkrio i šta bi se dogodilo da ga Zvezdan pozove na dan finala i kaže mu da se ne miješa.

– Pa zašto bi, pa ja nemam dodirne tačke sa Zvezdanom, pratio sam sve ono što se dešava, ja ne osuđujem Zvezdana ni bilo koji drugi muškarac.. Svi smo mi za ljubav, bravo, ja samo ne bih volio da Anđela prođe kao Ana, sve ostalo važi.

Bulić je otkrio i da li i dalje ima emocije i srca za Anu.

– Kako nemam, imam, nismo više djeca, sad smo odrasli ljudi, i ona ima djecu i ja imam djecu tako da je to jedna razlika više što sad nismo sami. Život je promjena, univerzum, cijeli univerzum je konstantna promjena i mislim da ljudi to treba da shvate. Da li se treba vraćati na stare ljubavi ili ne, to je opet individualno. Međutim, treba čitati znakove pored puta. To je ono što sam rekao, ne razmišljati previše mozgom, nego i srcem i bićem, ono što osjećaš iznutra tako radi, radi ono što voliš, to je formula za uspjeh. Možda sve ono i nije pravo onima koji me poznaju – iskren je Bulić za Skandal, koji prenosi i da je Aca spreman da po izlasku iz rijaltija zaprosi Anu i odmah da se vjenčaju, piše Srbija danas.

