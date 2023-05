“A TI TO KAO ZNAŠ?” Zvezdan najsurovije spustio Anđelu u programu uživo, prvi put propala u zemlju od sramote!

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić gostovali su kod Dalile Dragojević u emisiji, gdje su potpuno otvoreno govorili o svom odnosu i svim dešavanjima u proteklih devet mjeseci koliko su proveli u “Zadruzi 6”.

Anđela i Zvezdan su iz rijalitija diskvalifikovani samo 12 dana prije finala, i to zbog nasilničkog ponašanja, a kako je Đuričićeva istakla, ne kaje se što je fizički nasrnula na Maju Marinković i da može da vrati vrijeme “opet bi isto postupila”.

Upravo je Maja bila jedna od tema o kojoj je par sinoć govorio u emisiji, a kada su ih Dalila i Milan Milošević upitali za odnos Maje i Zvezdana, oboje su imali šta da kažu, a Crnogorka je čak napravila paralelu između njenih intimnih odnosa sa Zvezdanom i Majinih, piše Srbija Danas.

– Da li su vam puštali klipove intimnih odnosa Zvezdana i Maje, koji su bili dosta življi nego sa tobom? – upitao je Milošević.

– Ne, nisam imala priliku to da vidim – rekla je Anđela.

– Anđela, oni su rušili izolaciju… Tresli su se zidovi, znači ludilo s*ks – nastavio je voditelj.

– Ne bih ja to gledala… – prokomentarisala je ona.

– Zvezdane izgledalo je da si strastveniji sa njom, je li to do Maje ili do Anđele?

– Prosto sa Anđelom ne mogu to da radim tako grubo… – rekao je Slavnić.

– A misliš na Maji možeš da se iživljavaš? – ubacila se Dalila.

– Ne, samo mi je drugačije.

– Pa mislim da je to totalno logično. S*ks bez emocija i sa emocijama je vođenje ljubavi, taj sa Majom je da se isprazniš onako jače, a sa emocijom moraš da vodiš ljubav – ubacila se Anđela pokušavajući da se opravda, ali ju je Zvezdan u tom trenutku “spustio”.

– To ti znaš? – upitao je on aludirajući na njeno neiskustvo u krevetu koje joj je više puta prebacivao u rijalitiju, a njen odgovor pogledajte na snimku ispod:

