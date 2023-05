PROGOVORILA O POMIRENJU SA ZVEZDANOM: Da nije iznijela “prljavi veš”, do sada bi BILI ZAJEDNO? “Ti ga bolesno voliš!”

Tokom “Pretresa nedelje” zadrugari su se obrušili na Anu Ćurčić zbog diskvalifikacije Zvezdana Slavnića, piše Srbija danas.

Marko Janjušević Janjuš je tvrdio da Ana i dalje voli Zvezdana i da bi se odmah pomirila sa njim, da on to želi.

– Ti bi se pomirila sa njim za pet dana. On da je htio pomirila bi se. Ti ga bolesno voliš – poručio je Janjuš.

– I on nju – dodala je Miljana.

– On je htio sa Majom da izađe iz odnosa – rekla je Žana.

– Tebi je bitno da on tebe voli? – pitala je Ivan.

– Ja da nisam grunula ono u afektu sve bi išlo drugim tokom, preko toga ne može da mi pređe, a vjeruje da bi me smuvao i da bih opet bila sa njim. On mene stalno pita gdje je stara Ana. Krivo mi je što sam sve iznijela, da sam mogla da biram faktore nikad ne bih rekla takve stvari. Zbog sebe mi je najviše krivo. Ja se sjećam kad sam to iznijela, nisam trebala – pričala je Ana, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari