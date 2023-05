POSLJEDNJI RAZGOVOR SA ZVEZDANOM PRED DISKVALIFIKACIJU! Ćurčićeva otkrila detalje: “Stalno me je pitao gdje je stara Ana!”

Tokom emisije “Pretres nedelje” povela se tema o diskvalifikaciji Zvezdana Slavnića, te je riječ dobila i Ana Ćurčić, koja je iznela detalje poslednjeg razgovora sa Slavnićem.

Marko Janjušević Janjuš je tvrdio da Ana nije mogla da kaže da nije očekivala prevaru od Zvezdana, budući da je već bila prevarena više puta u spoljnom svijetu.

– Anđela je jedina voljela, voli i zaljubila se, a ostalo je nigdje veze. Ja sam govorio da oni neće biti zajedno. Kaže da se pokajao, a nastavio je i dalje odnos sa Majom i da dobacuje – govorio je on.

– Desio se problem jer se on ponovo ugušio u odnosu sa Anđelom – rekao je Car.

– On je hteo da se reši Anđele, ali nije mogao da podnese da se reši još jedna devojke i da će napraviti još veće sr*nje sa Anđelom. On je sebi na svu muku doveo Maju, to je najveći problem koji je diskvalifikovao Anđelu. Anđela je trpela provociranje i nije bila adekvatno zaštićena. Kad se Zvezdan popeo na kavez, zamisli dođe ti neko zbog koga si propatio i moli ga da se vrati. On je kriv što je sa tobom imao bilo šta, ti veze nemaš i ti nisi poenta glavna. Ti si sve sporedno. Anđela je prešla preko svega, mame i tate, braće i poslije svega opet gleda kako on ima komunikaciju – pričao je Janjuš.

– Preko čega sam ja prešla? – pitala je Ana.

– Zamisli prva rečenica Ane Ćurčić;: “Nisam mogla ni u snu da će on tako nešto da napravi”, to si rekla 20 puta i nemoj da mi vrijeđaš inteligenciju. Nisi mogla da zamisliš da će neko u koga si polagala nada da će ovde da se desi poslije 15.000 prevara koje su ti se desile – govorio je Marko.

– Ne možeš da prepišeš 15.000 prevara jer znam za jednu i drugu pred ulazak u “Zadrugu”. Meni je prevara najmanja bol koliko su mi bile bolne stvari preko kojih sam prešla Zvezdanu i preko kojih smo četiri godine preko pisama uspotavljali odnos i povjerenje – dodala je Ćurčićeva.

– Ako je sve kako si pričala, ja mislim da vas dvoje i neko da kaže da je bilo super i da ste jedno za drugo, taj je budala. Bog vas je pogledao što ste se razdvojili. Kad tebi neko kaže da nekoga voliš, ti se naljutiš. Da li si ga voljela kad si ušla u “Zadrugu”? Nemoguće je da nekoga preboliš za toliko vremena, možeš samo da budeš razočarana i povrijeđena, ali ako je tolika ljubav nema šanse da prestaneš da voliš – dodao je Janjuš.

– Kad si prestala da ga voliš? – pitala je Ivana Šopić.

– Bile su takve stvari kad sam ušla i ušla sam jako loše psihički, to je jako bitno. Ja sam ljudski otišla u pab, ne zam što je to čudno – rekla je Ana.

– Ja sam mislio da je ljubav da mijenjaš nekoga, ali ne ljubav je da promeniš sebe. Ja sam cijeli život griješio. Ja ne mogu da kažem da nekog najbolje poznajem ako ga dovodim do ludila – umiješao se Car.

– Pisma podrške su sve rekla, njeni šta misle o njemu, a njegovi šta misle o njoj. Rekli su: “Zgazi ga” – dodao je Mića.

– Je l’ sam ga ja zgazila? Necću da pominjem razgovor noć pre svega, kad je seo kod mene na krevet, to je ključno kako se osećao. Samo čekam da čujem šta če da pričaju o Ani, kao da je najgora – pričala je Ana.

– Čula sam da joj Zvezdan pričao da želi da se diskvalifikuje, a ona je govorila da ne treba to da uradi i imala je lep motivacioni govor i da ga poštedi – objasnila je Sanja.

– On je seo pored mene i rekao mi da mu nije dobro i da se loše osjeća. On je sa mnom htio razgovor i rekao mi je da mu je jako teško što nisam pored njega kad je njemu loše. Ja sam vidjela u njemu ozbiljnu bol. Mislim da se pokajao za mnoge stvari. Ja sam gledala njih kako se ponašaju ovde kao da me nikad nije bilo – dodala je Ana.

– Ti bi se pomirila sa njim za pet dana. On da je hteo pomirila bi se. Ti ga blesno voliš – poručio je Janjuš.

– I on nju – dodala je Miljana.

– On je htio sa Majom da izađe iz odnosa – rekla je Žana.

– Tebi je bitno da on tebe voli? – pitala je Ivan.

– Ja da nisam grunula ono u afektu sve bi išlo drugim tokom, preko toga ne može da mi pređe, a vjeruje da bi me smuvao i da bih opet bila sa njim. On mene stalno pita gdje je stara Ana. Krivo mi je što sam sve iznijela, da sam mogla da biram faktore nikad ne bih rekla takve stvari. Zbog sebe mi je najviše krivo. Ja se sjećam kad sam to iznijela, nisam trebala – pričala je Ana, piše Srbija danas.

