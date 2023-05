JANJUŠ PORIČE DA JE IKADA VOLIO MAJU: Košarkaš se RAZVEO zbog ljubavnice, a sada je PROMIJENIO PLOČU?

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” pokrenuta je tema odnosa i ljubavi Marka Janjuševića i Maje Marinković a košarkaš je sada, izgleda, okrenuo ploču, piše Srbija danas.

Janjuš sada tvrdi da je Maju voleo kao drugaricu, pored činjenice da se razveo zbog nje, kao i da je to bio užasan odnos.

– Što ti morališeš kada si se napolju dopisivala sa starijem muškarcima? – glasilo je pitanje za Milicu Veselinović.

– Ja ne želim sebe da dovodim u neprijatne situacije, a meni se samo jedan stariji muškarac javio pre petice. O tome se pričalo deset mjeseci, a sada nema potrebe da se to pominje. – rekla je Milica.

– Da li još voliš Miljanu – upitao je Darko Lazara Čolića Zolu.

– Ne mogu da kažem da je volim poslije svega. Pomislim na nju ali imam dva posto prema njoj – rekoa je Zola.

– Da li si dvoličan kada loše pričaš o Maji sa kojom si bio toliko dugo, a veličaš Šarmen – upitao je Darko.

– Nikoga ja ne veličam. Ja sam Maju voleo kao drugaricu, ali poslije nisam mogao da se sklonim, to je bila užasna veza i užasan odnos – rekao je Janjuš.

– Ma on je mene volio, on je rekao da sam ja druga žena koju voli. Taki je poslao mačora, a on zna da smo se mi voljeli – rekla je Maja.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari