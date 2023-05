PRODUKCIJA SAOPŠTILA NOVA PRAVILA – Zadrugari saznali šta ih čeka! Spremite se za nešto NEOČEKIVANO!

Usledilo je pismo Veliko šefa koje je vođa Anastasija Stanojević Palčica pročitala zadrugarima.

Učesnici su sada saznali koja su pravila izazova koji ih čeka:Dragi zadrugari, skoro da su objašnjenja pri kraju, a kada budete čuli još nekoliko poslednjih detalja izazov će moći da počne. Stigli smo do trenutka kada se grupa čija se boja pojavila na ekranu dogovorila ko će biti izazivač. ​Ta osoba će pokušati da uspešno odgovori na izazov. Ali pre nego što izazov počne, izazivač mora pogledati na televizorima broj koji će se na kratko pojaviti na ekranu jer upravo taj broj govori o kojem se izazovu radi – čitala je Palčica, pa krenula da čita koji su izazovi Izazov broj 1! Dakle, kada izazivač na ekranu vidi broj 1, trčeći odlazi do doka na kojem se nalazi 30 katanaca nanizanih i zaključanih na lanac. Ključevi se nalaze u kutiji, a na izazivaču je da pronadje prave ključeve i otključa 5 katanaca. Tog momenta je izazov završen! Samo imajte na umu da sve ovo, od dogovora ko će biti izazivač pa sve do kraja izazova morate obaviti do isteka vremena. A vreme je, kao što pretpostavljate kratko!

– Izazov broj 2! Kada izazivač na ekranu vidi broj 2, što brže mora otići na plato kod bazena gde je postavljena kanta sa uljem u kojoj su loptice razlicitih boja. Na izazivaču je da što brže razvrsta loptice po bojama u 4 različite kutije. Da bi ovaj izazov bio uspešan izazivač nema pravo ni na jednu grešku. Tačnije, neophodno je da apsolutno sve loptice bez ijedne greške budu razvrstane po bojama u kutijama.

– Izazov broj 3! Kada izazivač na ekranu vidi broj 3, kreće iz kuće do šahovskog polja na kojem se nalaze slova. Na izazivaču je da za što kraće vreme pronadje odgovarajuća slova i složi 5 puta reč ZADRUGA.

– Izazov broj 4! Kada izazivač na ekranu vidi broj 4, obuva peraja koja se nalaze ispred kuće i tu ih mora ostaviti i svaki put na kraju izazova i na njemu je da što pre predje obeleženu putanju, koja počinje ispred bele kuće, ide oko bazena, pa zatim ulicom pored diskoteke i završava se ispred kazina. Napinjemo da je putanja obeležena i da izazivač ne sme gaziti po linijama već u perajima mora trčati unutar putanje.Izazov broj 5! Kada izazivač na ekranu vidi broj 5, trčećim korakom odlazi do Dzastin Bibera gde je postavljen štafelaj sa delimično popunjenom matematičkom formulom. Na izazivaču je da u što kraćem roku tačno popuni prazna polja, a ovaj izazov će biti uspešan samo ukoliko izazivač pre isteka vremena tačno reši zadatu formulu.

– Dakle, u trenutku kada se dogovarate ko će tog trenutka biti izazivač nećete znati koji će izazov biti aktiviran i tek kada odlučite ko je izazivač na ekranima će se pojaviti broj izazova koji on mora da ispuni. Ne zaboravite, da će se izazovi aktivirati i danju i noću i da ih ne smete propuštati bez obzira na to šta u tom trenutku radite. Pozdrav, Veliki šef – glasilo je u pismu.

