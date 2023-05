“BOLESNO GA VOLIŠ, SRAMOTA TE JE!” Janjuš sasuo Ani sve u lice – ona koluta očima, ne može da podnese

Sinoć su zadrugari tokom “Nominacija” imali zadatak da iznesu svoje mišljenje o Zvezdanu Slavniću i Ani Ćurčić i da izaberu kome žele da vide leđa. Marko Janjušević Janjuš je bez ustručavanja prokomentarisao ovonedeljne potrčke, piše Srbija danas.

– Dvoje ljudi koji kojima je život priredio svašta. Ana, mi imamo vrhunski odnos. Sad si prevrnula očima, reci sama – rekao je Janjuš.

– Nismo, ti si rekao nešto što je meni zasmetalo. Mislim da nema potrebe da govoriš stvari koje nekog vrijeđaju, ako imaš lijepo mišljenje o nekom – kazala je Ana.

– Ana, jako si lijepa. To je tvoj kvalitet. Prošla si mnoge stvari. Imaš talenat za poeziju. Tvoja emocija je bolesna. Bolesno ga voliš. Mislim da te je sramota, jer ga toliko voliš, pored svega što je uradio. To te sputava da budeš iskrena i onakva kakva zapravo jesi. Teško je preboljeti neke stvari, poslije toliko godina. Normalno je da ti emocije nisu prestale nakon svega. Ukoliko ne želiš to da priznaš, to je tvoja stvar. Ne mislim ja o tebi sve najgore. Ako sam ti rekao da si folirant, to nije uvreda, nego moje mišjenje. Nije se lako boriti sa onim s čim se ti boriš. Nisam neko ko te osuđuje, a ni Zvezdana. Zvezdane, ni ti, ni ja nismo uradili dobre stvari. Jednom sam ti rekao da nema potrebe da kažeš išta loše Ani, kao ni Anđeli. To je jako loše. Želim vam da nađete svoju sreću nakon svega, a šta će to biti, na vama je da procenite. Ostavljam Anu – rekao je Janjuš.

