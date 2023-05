ANA NAPISALA TAJNO PISMO, PA SE DOMUNĐAVALA SA ZVEZDANOM: “Ako želiš, dat ću ti, sve sam napisala!”

Zvezdan Slavnić je noćas ostavio Anđelu Đuričić, a nakon svađe sa njom, vratio se za crni sto i tokom emisije “Gledanje snimaka” se posvađao i sa bivšom ženom Anom Ćurčić, piše Srbija Danas.

– Vidim da ti nije dobro, šta je problem? – pitala je Ana.

– Dobro sam – rekao je Zvezdan.

– Je l’ kulturno što okrećeš glavu? – pitao je on.

– Ne pričam sa tobom. Šta je problem? Ja tebe ne diram – dodala je Ana.

– Ponijela si se prema meni kao posljednje g*vno – poručio je Slavnić.

– Zvezdane, sram te bilo. Ja sam nešto napisala, a ako želiš ja ću to da ti dam i sve ćeš vidjeti. Kakve veze Popaj ima sa ovim? Hoćeš njemu da dam? Okej, hoću. Ja tebi ne želim ništa loše, a ti meni želiš loše sve vrijeme ovdje – govorila je Ana.

– To si ti. Šta tebe boli k*.ac kad me ne voliš? Zato ti i ovo radiš, provocirala si me za 40 stvari – rekao je Zvezdan.

– Da li možemo da se ne svađamo? Ja sam ona ista Ana koju znaš.

