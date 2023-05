MASOVNI UBICA IZ MLADENOVCA PRIJETIO MAJI MARINKOVIĆ – isplivala jeziva prepiska: Užasne poruke

Masovni ubica iz Mladenovca, koji je usmrtio 8 ljudi i pokušao da ubije još 13, prošlog ljeta orgijao je sa mnogim zadrugarima u jednom stanu u Beogradu. Orgije su organizovane u više navrata a na istim je bilo b.uda, al.ohola, a U. B. je na jednoj od žurki čak navodno prijetio Maji Marinković.

Naime, Maja se nije našla na toj žurki, ali kako tvrdi izvor Skandala, Filip Car jeste. Ubica koji je počinio masakr pokušao je da od Filipa Cara dobije Majin broj telefona. Filip je navodno dao jedan broj telefona i rekao da je to Majin broj.

– On je odmah uzeo broj i počeo da se dopisuje s tom djevojkom, on se predstavio i rekao da bi želio da se vide i da ostvare neku dublju komunikaciju, međutim ona ga je odbila. U tom trenutku, počeo je da joj šalje najstrašnije prijetnje, opasne po život, rekao je da će da joj pokaže ko je i šta je, i da će završiti tamo gdje ne treba. Bilo je dosta ljudi na toj žurki, on je onako pripit išao, snimao i hvalio se kako prijeti Maji i da će joj on pokazati gdje pripada jer ga odbija, a sa svakim je bila. Jadna djevojka, koja god da je, pričala mu je da prestane i da će ga prijaviti ali on ništa, nastavio je i hvalio se. Niko nije reagovao, valjda je većina bila pijana – priča izvor.

– U tom trenutku osoba za koju je on mislio da je Maja i za koju mu je Filip Car tvrdio da je Maja Marinković blokirala ga je. Da je znala sa kim se dopisuje i da je shvatila da su prijetnje ozbiljne sigurno bi prijavila taj vid prijetnje, jer eto godinu dana kasnije desilo se masovno ubistvo – priča izvor koji tvrdi da je dobro upućen šta se sve dešavalo na tim žurkama, piše Srbija danas.

