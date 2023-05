DEJAN DRAGOJEVIĆ OTKRIO DETALJE TAJNOG RAZGOVORA SA ANOM ĆURČIĆ: Dotako se njenog MORALA

Dejan Dragojević komentarisao je učesnike “Zadruge 6”, ali i ljubavni trougao koji čine Zvezdan Slavnić, Ana Ćurčić i Anđela Đuričić.

Dejan se, naime, prisjetio i trenutka kada su se on i Ana, prije njenog ulaska u “Zadrugu” čuli i razgovarali o Zvezdanovom flertovanu sa njegovom bivšom djevojkom, Aleksandrom Nikolić.

– Njen moral se porušio kad je prvi put oprostila Zvezdanu, dobacivanja koja se dešavaju tu ruši moral, skače sa jedne na drugu, pa kad se seti života. Nemaju zajedničku djecu, nemaju ništa zajedničko osim ono što su prokockali. Ne volim da slušam njenu komunikaciju i priču, nekako me guši. Tresla se gora, rodio se miš. Previše ljudi je uplela, ja sam bio jedan od njih. Zanimalo ju je da li je nju istina što gleda u neku osobu, ja sam rekao da sam primijetio, ulazak i izlazak u wc. U suštini ona je tražila opravdanje, a ja sam joj rekao: “Sve što se vidiš dešava se i sve što vidiš istina je”. Medalja ima dve strane. Ljudi koji vide da može da uspe podržaće Zvezdana. Oglasila se kuma i izlazila je kao paučina koja mi stoji u sobi i Bulić. Oni su nju unakazili skroz, bilo je previše strateški. Odakle Bulić? Zašto te nije skinuo sa rampe kad je kupio roleksa? Zašto te kuma nije zaposlila u salonu? Takvi ljudi sve znaju, nije on neko ko je ispod kamena. Oni napolju to sile, a ona se miri sa njim. Zašto takvo nekom daješ šansu ako ti je već stalo do morala? – govorio je Dejan Dragojević.

– Da, podredila je život njemu i upala je u godine neke, čekala ga je 20 godina, vuku se od osnovne škole. Mislim da ga je previše idelizovala i podsvjesno ga toliko želi da je to nevjerovatno. Postoje čudne ljubavi da u odnosu bude krš i lom, tako je iskazuju. Ljubav treba da bude lijepa i ušuškana. Oni će napolju da se viđaju, on će šarati, a ona će čekati – rekao je pobednik “Zadruge 5”, piše Blic.

