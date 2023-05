“SRAMOTA ME JE!” Ana progovorila o tajnim signalima sa Zvezdanom – ovo je istina o njihovom odnosu!

Marko Đedović noćas je u Šiša baru razgovarao sa zadrugarima o aktuelnim dešavanjima u Bijeloj kući. Jedna od njegovih sagovornica je bila Ana Ćurčić, piše srbija danas.

– Vidjelo se da Maji tu nije kliknulo i mislim da je bila iskrena. Ja posljednje za Anđelu i Zvezdana znam da su u vezi bez veze, ni ne viđam ga. Za sve se Zvezdan pita, ona džaba priča, sve je pogazila. Očekivala sam da će da se pomiriti sa njim. Ona je stala na moju stranu kad je bilo pitanje izolacije, kako bi ona to odbila zbog emocija. Ne znam kakav im je odnos, vidim da šetaju – pričala je ona.

– Šta se dešava između vas? – upitao je Marko Đedović.

– Mislim da mu smeta što smo Maja i ja u dobrom odnosu. Ona meni ne smeta, prenaglile smo ono veče. Kad je bila sa Zvezdanom ja sam primijetila da ona ima otpor i da se meni dokazuje, to je trebalo prema Anđeli. Desio joj se smrtni slučaj, krenula sam da joj izjavim saučešće. Nas dvije smo poslije sjedile na stepenicama, rekla mi je neke stvari koje joj je nametao i kako je manipulisao. On je prolazio, dobacivao, pogledali smo se tu. Maja meni ono nije rekla, ali ja ću odmah da kažem da ona nije klinkula sa njim i da ona nije oduševljena. Ja sam to rekla namjerno, Maji je bilo neprijatno i poslije je otišla da mu objasni. Ja sam na njegove provokacije regovala – govorila je Ana.

– Je l’ bilo još nešto? – dodao je voditelj.

– Bio je jedan moj pogled vrlo značajan, pogledala sam ga direktno u oči i pisalo je da me ne zanima i da sam iznad njega i jedan prezir. Poznaje me vrlo dobro i mislim da je taj pogled prvi put vidio otkako me poznaje. Meni je sad smiješno sve, čak me je i sramota. Sramota me je postupaka i sebe baš volim – govorila je Ana.

– Ana, kakav je tvoj odnos sa Bilalom i neke priče po kući? – upitao je Marko Đedović.

– Hvala što si me pitao. Bilala posmatram kao da mi je sin. Ja sam pisala neku pjesmu i otišla sam od Ivana da tražim papir, pa su mi rekli da se po kući priča da se Bilal meni udvara, a ja sam bila u šoku. Ana Spasojević je, mislili smo da je Milica. Neca je prišao krevetu gdje je Milica i ona se složila sa tim da to tako izgleda. Užasno je da neko može tako nešto da pomisli jer to je dijete od 20 godina i naš me briga šta pričaju, on je meni drag i dobar dečko. Ja sam njemu tu za sve. Kako Zoka kaže, mislim da hoće da mi naruše moral – poručila je Ćurčićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari