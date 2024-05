Sportski događaji dolaze na Netflix

U srpnju će medijski div prenositi boksački meč između legendarnog borca Mikea Tysona i ličnosti društvenih mreža koji je postao boksač Jakea Paula. Paul je čak 30 godina mlađi od Tysona. Ovo će biti Tysonova prva profesionalna borba u 19 godina. A uprava Netflixa naplaćuje događaj, kao i ostale programe uživo, kao “kulturne trenutke” relevantne ne samo za gledatelje, već i za oglašivače.

Oglašavanje je jedan od najnovijih Netflixovih tokova prihoda. A tvrtka je u travnju u pismu dioničarima rekla da pokušava povećati oglase i učiniti ih “značajnijim doprinosom” poslovanju.

Netflix je prethodno zaštitio svoja ulaganja u sportove uživo. Diferencirajući svoje pothvate u tom području – poput ugovora o licenciranju s WWE-om vrijednog 5 milijardi dolara – kao “sportsku zabavu”. Ali na posljednjem izvještaju o zaradi u travnju, suizvršni direktor Ted Sarandos rekao je da Netflix nije “antisportski, već profitabilni rast”. Predložio je da bi pod pravim okolnostima tvrtka mogla proširiti svoj sportski program uživo, prenosi Seebiz.

Naša zvijezda vodilja treba povećati angažman, prihode i profit. A ako pronađemo prilike koje bismo mogli potaknuti na sve to, učinit ćemo to kroz sve veći izbor kvalitetne zabave. Dakle, kada i ako te prilike stignu, da možemo doći i učiniti to — što osjećamo kao da smo učinili u našem dogovoru s WWE-om. Ako možemo ponoviti tu dinamiku i druge stvari, uključujući sport, sigurno ćemo ih pogledati.