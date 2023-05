POMIRENJE DECENIJE! Ovakav totalni obrt NIKO NIKADA nije očekivao – mijenja se cijeli tok rijalitija!

Maja Marinković i Bilal Brajlović provode sve više vremena zajedno otkako je ona okončala odnos sa Zvezdanom Slavnićem, što je zadrugarima zapalo za oko.

– Pošto si zaludan mnogo, ajde mužiću, svojoj ženici po nešto slatko – rekla je Maja.

– Evo, odmah! – dodao je Bilal.

Peca je počeo čudno da ih gleda, a onda i prokomentarisao da sluti da će se između njih dogoditi pomirenje, piše Srbija danas.

Ukoliko bi se to zaista i dogodilo, a sve ukazuje na to da hoće, biće to pomirenje decenije!

Detaljnije pogledajte u narednom video zapisu.

