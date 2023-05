ON ĆE BITI SVJEDOK U SLUČAJU ŠAVIJA PROTIV KARIĆA? Jedan od rijetkih koji mogu da razjasne šta se dogodilo te noći?

Nataša Šavija (35), bivša manekenka i starleta, primljena je juče u Klinički centar Vojvodine sa višestrukim prijelomima glave i lica.

Na mrežama su isplivali snimci iz etno sela, sa navodne svadbe, a na proslavi je pjevao Radiša Trajković Đani, a u jednom od snimaka se vidi i ruka Stefana Karića koja je prepoznatljiva po njegovim tetovažama, a on nije ispuštao čašu iz ruke i sve vrijeme se veselio.

Pokušali su da stupe u kontakt sa Đanijem, ali folkera nisu uspjeli da dobiju, ali su zato dobili njegovu suprugu Slađu Trajković koja je rekla da ne zna ništa o tome i da nju to ne zanima.

– Ja se ne bavim tim stvarima i mene to ne interesuje. Žao mi je kada je svaki vid nasilja u pitanju, ali stvarno za to ne znam. Ja sam kod kumova, Đani je u Beogradu – rekla je Slađa.

Inače, navodno je Šaviju pretukao bivši učesnik “Zadruge”, Stefan Karić. Ona se odmah oglasila za “Blic” i izjavila da ima prijelom vilice zbog čega će morati da bude operisana.

– To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka.

– On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija. Ne znam da li vilica moći da mi se vrati na pređašnje stanje u kojem je bila – ispričala je Nataša Šavija.

Facebook komentari