Policija krenula za Stefanom Karićem: Ovo su posljednje informacije o bivšem zadrugaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i dalje tragaju za Stefanom Karićem, osumnjičenim za prebijanje starlete Nataše Šavije, kojem se od incidenta gubi svaki trag, pišu mediji.

Nataša je, naime, pretučena preksinoć u etno-selu Vrdnička kula, gdje su joj nanijete teške tjelesne povrede zbog kojih je završila u KC Vojvodina. Starleta se oglasila iz bolničke postelje, odakle je podijelila uznemirujuće fotografije, a dok čeka operaciju, oglasila se.

– Sve se desilo kod toaleta, gdje nije bilo ljudi. Nisam sigurna ni da li je u tom momentu tu u blizini bilo obezbjeđenja. Dva puta me je tako jako počupao da su mi otpali pramenovi. Ja ne mogu da opišem koja je to snaga, ne znam da li se tako kači s muškarcima. Čovjek mrzi žene, on je negativan prema ženama iako djeluje kao cica mica. Pogotovo mrzi lijepe žene. Bio je jako pijan. Lupio mi je takvu šamarčinu da mi se zamantalo. Tad je krenuo da izlazi napolje, ne mogu da se sjetim da li me je bacio na pod ili sam sama pala, htjela sam da mu vratim, povukla sam ga za majicu, opet me je počupao i udario pesnicom. Zatvorilo mi se oko, ovo je katastrofa, čekam operaciju, još nisu precizno rekli kada će biti – rekla je, između ostalog, Nataša.

Izvor blizak istrazi potvrdio je za medije da je Stefan Karić, bivši učesnik rijalitija “Zadruga”, osumnjičen za ovo krivično djelo, te da se očekuje njegovo privođenje i saslušanje. Međutim, od Stefana ni traga ni glasa! Osman, njegov otac, juče je za jedan portal rekao da se sa Stefanom još nije čuo, da nikako ne mogu da stupe u kontakt, a i sam Stefan je uporno odbijao pozive novinara, dok na poruke nije odgovarao.

Mnogima je, takođe, čudno to što se već nije oglasio povodom optužbi koje mu se na teret stavljaju. Profil na Instagramu je izbrisao, još uvijek se nije sam javio policiji, a provjerili su kada je posljednji put bio na mreži na Vocapu – juče, nešto malo posle podneva.

Sinoć se za medije oglasio jedino Stefanov advokat Goran Karadarević.

Nalazim se na godišnjem odmoru zbog praznika. U kontaktu sam sa inspektorom iz PU Sremska Mitrovica i vjerujem da će Stefan odmah prvi radni dan otići u PU Sremska Mitrovica sa mnom kao svojim izabranim braniocem radi davanja izjave. Iz medija smo saznali da se on pominje kao mogući osumnjičeni zbog čega smo i pozvali nadležne organe da provjerimo informacije. Kao i uvijek, molim medije da pažljivo izvještavaju javnost o ovom događaju i da se ne iznose neprovjerene informacije – rekao je Karićev advokat juče za Telegraf.rs.

