STEFANA KARIĆA UHAPSILA POLICIJA, PRONAŠLI MU PIŠTOLJ U KOLIMA – otkrio sve detalje

Stefan Karić, nekadašnji učesnik rijalitija “Zadruga”, navodno je zadao starleti Nataši Šaviji fizičke povrede. Starleta je, kako tvrdi, primljena u bolnicu, a mladom Kariću ovo nije prvi put da je u žiži javnosti zbog nekog navodnog skandaloznog ponašanja.

Odmah po ulasku u rijaliti, bivši zadrugar je proglašen za velikog zavodnika, te se navodilo da je imao nešto sa Natašom Radan, ali i Ivom Grgurić i Jelenom Pešić. Mediji su ga povezivali sa Lunom Đogani i Kijom Kockar, ali one nikada nisu potvrdile da je između njih bilo nešto više od prijateljstva.

Karić je imao brojne sukobe tokom učešća u rijalitiju, a bio je u vezi i sa bivšom misicom Jovanom Ljubisavljević, koju je ostavio nakon izlaska.

Zbog nasilničkog ponašanja Stefana je produkcija više puta kažnjavala oduzimanjem honorara.

Njegov otac, Osman Karić, iako nije bio zvanični učesnik rijalitija, često se oglašavao za medije na temu sinovog ponašanja, a jedino što se o njemu zna je da se bavi biznisom od kojeg je obezbjedio porodicu.

Nakon posljednjeg učešća u “Zadruzi” Stefan se povukao iz javnosti.

Karić je u rijalitiju pričao i da je bio iza rešetaka.

– Mislim da je smiješno da ja govorim o svojim situacijama, pored ovih krivičnih djela. Našli su mi neko oružje u kolima, nisam imao dozvolu za nošenje, pa su me uhvatili. Hapsili su me kao da sam ubio čovjeka, krenuo sam kod mog prijatelja… To je bilo prije 6 godina. 6 mjeseci sam dobio nanogicu – otkrio je Stefan, piše Srbija danas.

