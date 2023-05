OGLASIO SE I KARIĆ – nakon što je čuo da policija traga za njim, javio se: “Totalno sam pogubljen”

Izvor blizak istrazi, pokrenutoj zbog toga što se u UC Vojvodina sa povredama nanešenim tokom brutalnog prebijanja javila starleta Nataša Šavija, potvrdio je za domaće medije da je za to krivično djelo osumnjičen bivši zadrugar Stefan Karić, koji i dalje novinarima ne odgovara na pozive i poruke.

S obzirom na to da policija trenutno traga za Stefanom, ekipa portala Pink.rs stupila je ponovo u kontakt sa Osmanom Karićem, koji je kada smo ga obavijestili o ovim navodima, ostao šokiran.

Ja sam totalno pogubljen, ne znam šta se dešava, još uvijek ne mogu da ga dobijem na telefon, nisam ga ni čuo ni vidio. Sve vrijeme pokušavam da dođem do njega, ali bezuspješno. Ako je to zaista tako, krivo mi je zbog te djevojke i povreda, nadam se da će se brzo oporaviti. Ne znam detalje zbog čega je došlo do toga, naravno da nemam opravdanje ako je to urađeno, ali ne znam detaljno o čemu je riječ – rekao je Osman za Pink.rs.

