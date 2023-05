PRVE SLIKE PREBIJENE NATAŠE ŠAVIJE! Starleti lice potpuno unakaženo, zakukala – “Pogledajte na šta ličim!”

Starleta Nataša Šavija brutalno je pretučena noćas oko 2 ujutru i hitno primljena u KC Vojvodina sa prelomima kostiju lica.

Starleta je izjavila da ju je pretukao Stefan Karić, koji je navodno nakon ovog čina pobjegao, a incident se dogodio u etno selu Vrdnička tvrđava, na svadbi.

Internetom je počela da kruži jeziva fotografija Natašinog lica, a evidentno je da je starleta ozbiljno povređena budući da joj je desno oko potpuno zatvoreno i modro, a vilica polomljena. Ona se trenutno nalazi na Odjeljenju Intenzivne njege i čeka operaciju.

– Pogledajte na šta ličim. To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka – započela je Šavija za “Blic”, pa nastavila:

Fotografiju pogledajte OVDJE.

– On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija

Facebook komentari