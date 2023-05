“KRVNIČKI ME PESNIČIO, MORAM NA OPERACIJU!” Nataša Šavija se oglasila nakon prebijanja

Starleta Nataša Šavija se oglasila za “Blic” nakon što je iznela tvrdnje da ju je bivši učesnik “Zadruge”, Stefan Karić navodno pretukao.

– To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka – započela je Šavija za “Blic”, pa nastavila:

– On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija.

Inače, noćas oko 1.40 sat u KC Vojvodina primljena je starleta Nataša Šavija (35) sa teškim povredama, prijelom kostiju lica, saznaje “Blic”.

Kako saznajemo, ona je izjavila da je povrede zadobila u etno selu Vrdnička kula.

Prema informacijama koje saznajemo, rekla je da ju je navodno udario u glavu Stefan Karić (31), učesnik Zadruge.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti slučaja, identifikaciji i hapšenju osumnjičenog.

