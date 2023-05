“ZVEZDAN JE PREBLIJEDIO” – Ana Ćurčić konačno progovorila: “Sve sam bliža da…”

Ana Ćurčić došla je nakon intervjua kod voditelja Marka Đedovića, te joj je tom prilikom prepričala šta je rekla.

Pričala sam kako je reagovao Zvezdan kada sam pričala ono sinoć, ja sam rekla da ga nisam gledala. Pitao me je: “Što?”, ja sam rekla: “Ne znam”, ali sam rekla i da sam ga posmatrala tokom nominacija i da je prebledeo. Rekla sam da sam ostala šokirana da je sa Majom u odnosu i da mu je bilo stresnije sa Anđelom jer klipovi i pitanja i sve ostalo. Rekla sam da neće izdržati da do kraja ćuti i kulira, ali da ne znam u kom trenutku će da reaguje. Pitao me je kako gledam na Anđelino ponašanje, rekla sam da je katastrofalno, da je ona Helga. Rekla sam za situaciju za tebe da je monstruozno što je rekla ničim izazvano, da mi nema opravdanje da si ti koleteralna šteta, da sam se potresla oko tebe, jezivo! Pitao me je: “Zašto ona to nije usmerila ka Maji”, rekla sam da se ili plaši kontakta i sukoba s Majom ili da smatra da je Maja ispod nje, pošto ona veliča sebe stalno da je ona bitna. Rekla sam da ne znam šta će da bude od Majinog i Zvezdanovog odnosa, može da bude dublje možda i ne, rekla sam da nemam pojma. Više me je pitao za druge odnose, jedino što me je pitao za to što sam rekla. Kaže da mu je najviše zaparalo to što sam rekla da mi nije lako da spavam sa te dve žene u sobi, rekla sam da je prirodno. Rekla sam da mi je teško, preteško i da je to dovoljno da kažem. Onda sam i rekla: “Ne može ovo da se objasni, ja sam ovde ušla svjesno, ali sve ovo što se dešava, 24 sata gledaš nekoga s kim si bio u braku”, pa sam to objašnjavala. Rekla sam da je ovo par dana u meni stajalo i da sam se pročistila kada sam ovo rekla. Rekla sam da ostavljam dio života iza sebe, da će ožiljak da ostane. Rekla sam sve ono što jeste. Rekla sam da sam zapostavila sebe u odnosu na njega, da treba sebi da budem najbitnija i to je to – rekla je Ana.

Bravo. Istina i samo istina – rekla je Zorica.

– Rekla sam da svakim danom idem sve bliže da izađem. Tako da, mislim da sam ti sve rekla, nismo puno pričali. Rekla sam da me se odrekao lako. Pitao me je da li mislim da je on to veče ostavio dušu i da li se duša tako lako ostavlja, rekla sam: “Ne, za to je potreban proces, potrebno je vrijeme da se to desi, tako da…”. Realnost – rekla je Ana, piše Srbija danas.

