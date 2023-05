ANA ĆURČIĆ SE OPRAŠTA – došao je i taj trenutak odlaska: “Sve se sada završava ovdje”

Ana Ćurčić otvorila dušu Marku Đedoviću koja je napokon progovorila o svojim emocijama prema Zvezdanu Slavniću:

– Sinoć se desila peta faza bola, a to je prihvatanje. Ono sve što je bilo, ja se sada opraštam od prijatelja, čovjeka kojeg sam voljela. On i ja smo svašta prošli a to se sada završava ovdje. Ja se sa njim neću više ni čuti ni vidjeti- rekla je Ana pa dodala:

Razne faze sam ja ovde doživjela, sve sam imala gledala – rekla je Ana.

– Tj si rekla da ti je teško zbog tih stvari, kakvo je tvoje stanje – upitao je Marko.

– Vrata sa njim su se zatvorila i to je to. On se mene lako odrekao i to mi je onako baš bezveze. Znam ja kakvo je moje stanje. Mnogo mi je teško, preteško mi je, ponižavajuće mi je jer smo mnogo toga prošli, ja sa tim moram da se nosim, i ja ću se sa time nositi. Ja sam sebe zapostavila zbog njega, a sve se u životu preboli. Teška je to priča – dodala je Ana pa se osvrnula nja Zoricu:

– Ono što je Anđela uradila je za mene je katastrofalno, a sve će se tek vidjeti – poručila je Ana, prenosi Srbija Danas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari