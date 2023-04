ALARMANTNO STANJE U BIJELOJ KUĆI! Najavio NJENO potpuno UNIŠTENJE: Pušta DOKAZE, BALKAN NA NOGAMA

Tokom emisije “Gledanje snimaka” došlo je do sukoba između Šarmen Soraje Leon Altman i Jovane Tomić Matore jer je Anita Stanojlović tokom cijele večeri neraspololožena zbog Šarmen.

– Šarmen je totalno pogubljena sa ovim ljudima i ja sam za svaki njen odabir. Ne guram je nigdje, ali kad bih birao za nju odabrao bih tu crnogorsku porodicu koja mi je poslala njegošku pršutu, tako da Dragić – rekao je Janjuš.

– Rekla mi je da ne bi bila sa mnom u vezi, ali u kombinaciji bi – rekla je Matora.

– Sad ne bih – rekla je Šarmen, a Matora krenula da urla od smijeha.

Anita je odjednom pobjesnila i polila Bilala vodom. Ona je otrkila da je on danima moli da pričaju nasamo, a on je poručio da će sa njom imati nešto kako bi otkrio svima kakva je. Zola je zatim skočio u njenu odbranu i podsjetio ga da je o njoj do prije mesec dana pričao o njoj sve najbolje.

– Mi smo imali priču prije ulaska i nešto se desilo, a reći ću vam i šta. Desilo se nešto sa nama, a ona je najgora osoba na svijetu. Uradila mi je najgoru stvar koju mi niko nikad nije uradio. Izaći će svi dokazi napolju, a ti Đenise sutra objavi na mom instagramu – rekao je Bilal.

– Što si onda htio se*s da imaš sa njom? – vikao je Zola.

– Jer je smneće najveće – rekao je Bilal.

– Pe*.rčino najgora. Nemala nikad drugo dijete ako sam uradila nešto sa tobom. On je rekao da sam ja pričala da je musliman, a ja to izgovorila nisam – rekla je Anita, piše Espreso.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari