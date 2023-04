“NJIHOVA VEZA NIJE ZAVRŠENA!” Zvezdan i dalje voli Anđelu – Đuričićeva ga gušila pričom o djeci i porodici!

Tokom emisije “Gledanje snimaka” pokrenuta je tema o odnosu Maje Marinković i Zvezdana Slavnića.

– Ja sam njega doživjela s pričom da on voli slobodu i neću da budem neka napast. On prija meni, lijepo mi je sa njim, ali uvijek mi je u glavi da ne želi kragnu i gušenje. On nije zahtjevan, ni nemamo relaciju da bi tako nešto moglo da bude – govorila je Maja.

– Ja razumem ovo Anđelino ponašanje jer je najgore kad se daš 100% i izgubiš sebe. Ovdje vidim Maju i Zvezdana koji su srećni i raspoloženi. Zvezdan otkad provodi vrijeme sa Majom deluje rasterećeno, priča opuštenije. Maja je oduvijek pričala da se njoj Zvezdan sviđa i da kad dođe trenutak da bi bila sa njim, pa se desilo ono što smo svi očekivali. Meni je bio malo šok što se Anđeli to desilo, ali svi kad smo zaljubljeni budemo zaslijepljeni – govorila je Sanja.

– Prošli žurku se Zvezdan ovako veselio sa Anđelom, čak je i Miljana Popović rekla da vidi sad ljubav na njihovoj strani. Emocije se dešavaju kao na traci dolaze i odlaze, ali sve je za žive ljude. Lijepo im je, druže se, ali imamo neke stvari koje mi nisu jasne. Anđela je znala šta radi i sa kim ulazi u vezu, znala je da roditelji neće da podrže i sad nema plakanja. Kad su imali najveću podršku od strane fanova i porodice sutra se to desilo, a ne mogu da izvlačim zašto. Poslije svega tvrdim da Zvezdan ima emociju prema Anđeli i da je uložio na način kako on to radi. Anđeli zamjeram što je odmah htjela decu i porodicu, a za sve treba vremena. Svi su ovdje pali na istom ispitu. Slažem se da je Anđelu najviše pogodilo što Zvezdan sumnja. Anđela je izgubila bitku, ali je dobila rat. Ako Zvezdan sumnja u njenu priču i ako je ona njega lagala nema šta da budu zajedno. Mislim da njihova priča nije završena – komentarisao je Mića, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

