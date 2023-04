“PRIJAM JA NJEMU, TO MORA NEŠTO DA ZNAČI…” Maja skuplja mrvice i ubijeđuje sebe da je Zvezdanu posebna!

Maja Marinković je razgovarala u pušionici sa Marijom Kulić o svom odnosu sa Zvezdanom Slavnićem.

– Htjela sam da ti kažem da se ne vezuješ… – započela je Marija.

– On očekuje da se djevojke zaljube u njega, kao Anđela. Kad te pita šta očekuješ ti mu reci da ne očekuješ ništa i da ti prolaze dani do kraja. Vodi računa sve je do tebe jer ti si zaljubljive prirode, a on ne. Ja sam rekla da mislim da će on prije da se zaljubi u tebe, a onda se svi planovi okreću – govorila je Marija.

– Prijam ja njemu čim provodi vrijeme sa mnom i pričamo do 10 ujutru, o svemu – rekla je Maja.

– Je l’ ste pričali o ljetovanju? – pitala je Kulićka.

– Ti si najjača. Ja baš mislim da mu prijam – odgoovrila je Maja.

