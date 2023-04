KONAČNO STALA ZVEZDANU NA REP – ovo se čekalo: “Karma mu je poslala Anđelu da vidi šta su okovi”

Ana Ćurčić i dalje pati sa Zvezdanom a sad je okupila oko sebe svoju najvoljeniju drugaricu Zoricu Marković i druga Miljana Vračevića, koji su na pitanje voditeljke komentarisali ljubavni trougao Anđela Đuričić, Zvezdan Slavnić i Maja Marinković.

– Šta vidiš, ti ga najbolje poznaješ? – pitala je Šopićka

– Djejuje mi da je opušten i da ga boli uho za sve. Ne vidim ništa duboko sa njegove strane. Radi ono što mu prija kao što je uvijek i radio – rekla je Ana.

– Da li misliš da će trajati taj odnos? – pitala je Šopićka.

– Ne znam Ivana. On je bacio sve što je imao zbog Anđele, ali ja sam znala, znam Zvezdana bolje nego svi jer njega ovdje niko ne poznaje. Ja kad slušam ove ljude mumlam sebi u bradu i ne bih da komentarišem. Ja sam znala i odmah govorila da je ona njegov tip. Ne mislim da ne može da se desi da uđu u vezu – rekla je Ana.

– Anđela je sama kriva jer je znala šta može da očekuje do Zvezdana, čovjek je ostavio ženu od 13 godina zbog nekoga sa kim se nije poljubio. Imala je više nego jasnu sliku, njegov način života i prošlost samo glupom čovjeku nejasna. Neće mu pasti napamet da se promijeni do kraja života. On je navikao na neku zrelost, podneblje i njemu to nije zaprijalo. To da li je ona u se*su može se nadograđivati, ali ona ga nije ispoštovala i razumijela i shvatio je da ne može da iznese sa njom do kraja. Znala je šta treba da ispoštuje. Djevojka je ušla u nešto što nije mogla da iznese do kraja – rekao je Miljan.

– Ako kaže da je jaka i svi na nju, valjda se jačina čovjeka pokaže kad je najgore – rekla je Ivana.

– Njen najveći problem je strah. Imala je strah od gubitka Zvezdana. Ona je pukla kad joj je rekao da je smrad lažljivi. Njoj da nije Filipa i Aleksandre ne bi imala nikoga. Egosistična je, histerična i bezobrazna. Sama ne zna šta hoće – rekao je Miljan.

– Anina i moja rečenica je bila: “Živ se čovjek na sve navikne”. I dalje kao da smo u nekoj seriji, ali mi živimo ovdje život. Bili su totalni promašaj, zaleteli su se. Slažem se da je, neću je nazvati imenom, presveta je imala u planu da bude dominantna u vezi i sa Matejom se isto ponašala. Zvezdana niko ne može da opravda ni za sto života. Valentina je isto potvrdila jer je uz Zvezdana od prvog dana i rekla je da to od samog starta nije išlo kako treba. Ko hoće tu histeriju, o tom staklenom zvonu i nezrelosti se ne slažem. Jasno je da Maja Marinković nikad neće prestati da voli Filipa Cara. Zvezdan je bio opuišten kad smo ušli, ali sada gleda trezvenije jer su mu stvari postale jasnije. On se sada vraća u taj isti mod i zato je potpuno opušten. Čovek ima u planu i sedmicu. Mala je znala da ne mogu ni ovako, a ne u sedmici da funkcionišu. Rekao joj je da ne želi nikakve okove i uslove, on je shvatio njene karakterne osobine koje su nepromenjive – rekla je Zorica, piše Srbija danas.

– Karma mu je poslala Anđelu da vidi šta su okovi jer je pričao da je sa mnom imao okove – rekla je Ana.

– Maju ne emocija, samo sujeta može da spuca pa da nastane problem između njih dvoje, a i male jer želi da se pomiri iako nema ništa od toga – rekla je Zorica.

