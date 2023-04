ANĐELA IMA NOVU LJUBAV – zaboravila Zvezdana, konačno je pronašla muškarca koji će da je poštuje

Anđela Đuričić pokušava da ispita novu situaciju. Osjeća se potpuno usamljeno bez zagrljalja Zvezdana Slavnića. Ona je predložila Bojanu Simiću da traže zadatak od Drveta mudrosti i da joj on bude sluga.

– Kad se sve ovo završi da ja tražim zadatak da sams a tobom u vezi, da me muvaš, bi li ti Boki pristao na zadatak da mi budeš sluga,da me češkaš, da me maziš, a ja uživam. Stvarno bi mi bio sluga – rekla je Anđela.

Podsjećanja radi, Anđela je od Drveta mudrosti svojevremeno tražila zadatak da bude Maca Liza i ugađa Zvezdanu Slavniću kako bi mu se približila, piše Srbija danas.

