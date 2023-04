NI MAJA NI ANĐELA, ONA JE SLJEDEĆA ZVEZDANOVA DJEVOJKA?! Uhodi ga po imanju: “Zaljubljena je u njega!”

Lepi Mića organizovao je “Igru istine”, a jedno od pitanja je postavio Anastasiji Stanojević Palčici.

– Šta se dešava između tebe i Bilala? – pitao je Mića, piše Srbija danas.

– Ništa, imamo zadrugarski odnos. Ja sam sa Markom 24 sata zajedno i to je to. Čula sam priče neke, ali to su priče djevojaka koje se lože na njega, a dobile su nogu. Ja se ne družim, ne ogovaram i nikome ništa ne radim iza leđa – rekla je ona.

– Sanja, od 1 do 10 zašto je Miljana Popović odvratna djevojka? – pitao je Mića.

– Mislim da je ljigava, Prilagođava se kako se drugi ophode prema nekome, pa i ona. Ja je ne doživljavam kao odvratnu, ali kao ljigavu – odgovorila je Grujićeva.

– Ona je zaljubljenja u Zvezdana Slavnića i Bubi ne postoji. Ona sve što radi radi zbog sebe. Izdanja kakva je imala u posljednje vrijeme nikad nije imala. Znam da se raspituje kome si (Zvezdan) prišao, kome si namignuo i to slično kod mene. Misli da je tvoje sljedeća stanica poslije Maje, to je ona rekla, a ja sam poznata da nikad ne lažem – govorila je Palčica.

– Nemam komentar, svi znaju da Palčica laže i izmišlja – dodala je Popovićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari